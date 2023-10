«Ich weiss nicht, was man für eine Motivation haben muss, um einfach in diesen Wald zu gehen und zu sterben», sagt Kommandant Evgeny in «New York Times» über die russischen Angreifer. «Für jeden Meter Land bezahlen sie mit Hunderten von verlorenen Soldaten.» (rst)

Noch braucht es ihn und seine Kollegen aber vor Ort. Auch wenn das Gebiet bereits völlig zerstört ist, hinter der Frontlinie befinden sich wichtige ukrainische Städte und Siedlungen. Wenn der Alarm erklingt, fahren die Soldaten mit Lastwagen an die Front und schiessen Raketen in den Himmel. Ob sie russische Stellungen treffen, weiss Jaroslaw, ein weiterer Kommandant, nicht. Das sei aber auch nicht Sinn solcher Operationen, es gehe darum, dass die feindliche Artillerie nicht arbeiten könne.

«Immer zuerst», lautet das Motto der Brigaden, sie müssen ständig bereit sein. Niemand weiss, wann in den Waldgebieten Granaten explodieren, die aus wenigen hundert Metern Entfernung abgefeuert werden, und wann die Russen aus Kampfflugzeugen 500-Kilo-Bomben abwerfen. «Die Russen setzen in diesen Wäldern fast die gesamte Nomenklatur ihrer Waffen ein», sagt Kommandant Evgeny.

Die «New York Times» hat erschöpfte aber nach wie vor sehr engagierte ukrainische Soldaten an der Front begleitet. «Wir haben die Russen nicht hierher eingeladen, also müssen sie vertrieben werden», sagt Evgeny, ein 45-jähriger Kommandant.

Auch wenn die Welt derzeit hauptsächlich darauf schaut, was sich im Konflikt zwischen Israel und der Hamas abspielt; der Krieg in der Ukraine geht weiter.

Ukrainische Soldaten in einem Wald in der Nähe von Kreminna.

Ukrainische Soldaten in einem Wald in der Nähe von Kreminna. Bild: keystone

