meist klar-1°
DE | FR
burger
International
Ukraine

Selenskyj und Merz bekräftigen Einigkeit vor Trump-Gespräch

Wolodymyr Selenskyj und Friedrich Merz beim Empfang des Pr
Wolodymyr Selenskyj und Friedrich Merz bei einem Empfang des Präsidenten der Ukraine in Berlin.Bild: www.imago-images.de

Selenskyj und Merz bekräftigen Einigkeit vor Trump-Gespräch

26.12.2025, 21:2426.12.2025, 21:25

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat vor einem geplanten Treffen mit US-Präsident Donald Trump das weitere Vorgehen mit Bundeskanzler Friedrich Merz besprochen. «Wir stimmen unsere Positionen ab, und alle in Europa müssen an einem Strang ziehen, um unsere europäische Lebensweise, die Unabhängigkeit unserer Staaten und den Frieden in Europa zu verteidigen. Es muss Frieden geben», schrieb Selenskyj auf der Plattform X.

«Berliner Gruppe» bereit

Merz (CDU) antworte auf X mit den Worten: «Wir stehen unerschütterlich an Ihrer Seite. Ein starkes, koordiniertes Vorgehen Europas ist nach wie vor unverzichtbar für Frieden, Freiheit und Sicherheit.» Die «Berliner Gruppe» sei bereit zu helfen – in enger Abstimmung mit den US-Partnern.

Selenskyj will nach eigenen Angaben noch an diesem Wochenende US-Präsident Trump treffen, um mit ihm letzte Hand an einen möglichen Friedensplan für die Ukraine zu legen. Das Treffen ist von Washington noch nicht offiziell bestätigt worden. Zudem wurde in Moskau angedeutet, dass dieser von den USA, Kiew und Europa überarbeitete Plan nicht den Vorstellungen des Kreml entspricht.

Er habe den Bundeskanzler über die Arbeit Kiews mit den US-Gesandten informiert. «Wir alle erinnern uns an das Format des Berliner Treffens und die dort erzielten Ergebnisse. Genau so werden wir weiterarbeiten. Wir haben vereinbart, weiterhin gemeinsam mit den Europäern zu handeln», schrieb Selenskyi auf X mit Blick auf das jüngste Gipfeltreffen in Berlin.

Neuer Vorstoss für Frieden

Der Gipfel Mitte Dezember in Berlin war das erste grössere Ukraine-Treffen unter Beteiligung der USA, der Ukraine und der führenden Europäer in einem EU-Staat seit dem neuen Vorstoss Trumps für eine Friedenslösung im November.

Selenskyi dankte Deutschland «für seine unerschütterliche» und konkrete Unterstützung. «Dank unserer Zusammenarbeit mit Deutschland konnten bereits Tausende Menschenleben in der Ukraine vor russischen Angriffen gerettet werden, und wir halten unsere Verteidigungspositionen aufrecht, um die Stärke unserer diplomatischen Positionen zu gewährleisten. Friedrich, vielen Dank!», schrieb der ukrainische Staatschef an die Adresse von Merz. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Tyrannei boomt hier» – Jimmy Kimmels Weihnachtsbotschaft gegen Trump
Als Konter zur weihevollen Festtagsrede des königlichen Staatsoberhaupts im britischen Fernsehen hat die «alternative Weihnachtsansprache» des Senders Channel 4 seit Jahrzehnten Tradition. In diesem Jahr fiel die Aufgabe der sonst mal mehr, mal minder humorvollen Replik auf die staatstragenden Worte des Monarchen dem amerikanischen Late-Night-Talker Jimmy Kimmel zu – und der nutzte die Gelegenheit zu einer Abrechnung mit seinem Landsmann Donald Trump, der als US-Präsident mitten dabei sei, das demokratische System der Vereinigten Staaten zu demontieren.
Zur Story