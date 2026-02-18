Der Schwede Jeremy Agbonifo spielt nicht mehr für den FC Basel. Der Schweizer Meister beendet gemäss Mitteilung auf seiner Internetseite das Leihgeschäft mit dem Ligue-1-Verein Lens.
Ursprünglich hatten sich die Verantwortlichen der beiden Klubs auf einen bis in diesem Sommer gültigen Leihvertrag mit dem 20-jährigen U21-Internationalen geeinigt. Die Vereinbarung beinhaltete sogar die Möglichkeit der definitiven Übernahme des Flügelstürmers. (riz/sda)
Jeremy Agbonifo 🇸🇪
Alter: 20 Jahre
Position: Flügelspieler
Marktwert: 4,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 16 Spiele, 2 Tore
