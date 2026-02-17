Bilder zeigen, wie die Schweiz im Schnee versinkt +++ am Mittwoch kommt er ins Flachland

Während es am Alpennordhang so aussieht:
Bild: Brunni (SZ)
Erreichen uns aus dem Süden diese Bilder:
Bild: Lago di Muzzano (TI)
Tatsächlich bleibt das Tessin von der aktuellen Wetterlage, welche uns aus dem Westen erreicht, grösstenteils geschützt. In Lugano schien heute fast durchgehend die Sonne und auch am Mittwoch dürfte es hier trocken bleiben. Die Maximaltemperaturen klettern gar in den zweistelligen Bereich.
Bild: Brunni (SZ)
Erreichen uns aus dem Süden diese Bilder:
Bild: Lago di Muzzano (TI)
Tatsächlich bleibt das Tessin von der aktuellen Wetterlage, welche uns aus dem Westen erreicht, grösstenteils geschützt. In Lugano schien heute fast durchgehend die Sonne und auch am Mittwoch dürfte es hier trocken bleiben. Die Maximaltemperaturen klettern gar in den zweistelligen Bereich.