Bilder zeigen, wie die Schweiz im Schnee versinkt +++ am Mittwoch kommt er ins Flachland

Angesichts üppiger Schneefälle bleibt die Lawinengefahr in vielen europäischen Wintersportregionen hoch.



Österreich

Im westlichsten Teil Österreichs herrscht nach Angaben der Warndienste hohe Lawinengefahr oberhalb von 1.800 Metern. Der viele Neuschnee und der vom Wind angehäufte Triebschnee könnten in Vorarlberg und Teilen Tirols leicht als Lawinen abgehen, hiess es. Für diese Woche wurden in manchen Regionen Österreichs zusätzliche grössere Schneemengen erwartet. Die italienische Bergwacht rief ebenfalls zu grösster Vorsicht in den Bergen auf. Insbesondere im Piemont, im Aostatal sowie in Südtirol gelten derzeit hohe Gefahrenstufen.



Frankreich

Für die französischen Alpen meldete der Wetterdienst Météo France weiterhin eine hohe, wenn auch langsam nachlassende Lawinengefahr. Grosse Lawinen bedrohten in Höhenlagen weiterhin Strassen und Infrastruktur. In Polen rief die Bergwacht für die Tatra die dritte Lawinengefahrstufe aus. Bereits oberhalb der Baumgrenze herrschen gefährliche Bedingungen, wie die Rettungskräfte mitteilten. Auch in der Slowakei hielt die Lawinengefahr an.



Deutschland

In Deutschland liess Neuschnee in den höheren Lagen der Alpen die Lawinengefahr deutlich steigen. Im Allgäu starb ein Skitourengeher in den Schneemassen. Oberhalb von 2.000 Metern herrscht in den Allgäuer Alpen grosse Gefahr der Stufe vier von fünf, wie der Lawinenwarndienst berichtet. Darunter und insbesondere in den Werdenfelser und Berchtesgadener Alpen gilt vielerorts erhebliche Gefahr der Stufe drei. Erhebliche Lawinengefahr gibt es nach den Schneefällen der vergangenen Tage auch im Schwarzwald. Betroffen seien vor allem Gebiete rund um den Feldberg, wie der Landesleiter der Bergwacht im Schwarzwald, David Hierholzer, sagte.





Mehrere Todesfälle

In den Wintersportregionen sorgten Lawinenabgänge zuletzt für etliche tödliche Unglücke. In den französischen Alpen starben drei Skifahrer, die trotz Lawinenwarnung abseits der Piste unterwegs waren. Erst am Sonntag waren auch in Italien durch eine Lawine im Aostatal drei Skifahrer ums Leben gekommen. Ebenfalls am Sonntag starben zwei österreichische Snowboarder in Tirol. (sda/dpa)

