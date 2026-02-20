Das Schweizer NBA-Trio ging in der Nacht auf Freitag mit ihren Teams als Sieger vom Platz. Kyshawn George trug zum 112:105-Heimsieg der Washington Wizards über die Indiana Pacers sechs Punkte bei. Die Trefferquote des Wallisers war allerdings unterdurchschnittlich. Nur drei seiner zehn Würfe landeten im Korb. Nach drei Niederlagen durften die Wizards wieder jubeln. Die Chance auf eine Playoff-Teilnahme ist aber nur noch in der Theorie vorhanden.
Dies im Gegensatz zu den Los Angeles Clippers. Die Kalifornier bestätigten ihren Aufwärtstrend und siegten gegen die Denver Nuggets 115:114. Yanic Konan Niederhäuser ging mit je vier Punkten und Rebounds sowie einer Plus-7-Bilanz vom Parkett.
Die Houston Rockets wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen auswärts bei den Charlotte Hornets 105:101. Clint Capela kam mit den Rockets neun Minuten zum Einsatz und verrichtete primär defensive Aufgaben. Er ging nur einmal in den Abschuss, verfehlte allerdings den Korb. (nih/sda)
