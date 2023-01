Andrej Medwedew im Interview mit CNN. Bild: Screenshot CNN

Ex-Wagner packt aus – «wir haben keine taktischen Pläne erhalten»

Andrej Medwedew ist desertiert, aus den Reihen der paramilitärischen Wagner-Söldner geflohen. Mit einem gefälschten Presseausweis in der Tasche hat er sich über den zugefrorenen Fluss Paswik von Russland nach Norwegen gestohlen. Das wurde Mitte Januar bekannt.

Jetzt gab der 26-Jährige dem amerikanischen CNN-Journalisten Anderson Cooper ein Video-Interview aus Oslo – und erzählte unter anderem, warum die Wagner ihre eigenen Soldaten exekutieren.

Keine Taktik, dafür Tote und Gefangene

Medwedew kam im Juli 2022 in die Ukraine und kämpfte in Bachmut. Auf die Frage, wie die Wagner-Gruppe in den Kämpfen vorgehe, sagt er:

«Wir haben keine taktischen Pläne erhalten, sondern nur den Befehl, die Stellung des Feindes einzunehmen. Und wir mussten uns selbst einen Schritt-für-Schritt-Plan ausdenken, wie wir die Vorgaben erfüllen konnten. Es war unser Problem, dafür zu sorgen, dass die Kommandos erfüllt wurden.»

Medwedew habe eine tiefe Kaderposition innegehabt, wolle sich aber nicht genauer dazu äussern, was er selbst im Kampf in der Ukraine gemacht habe, so CNN. Anfangs habe er zehn Männer unter seinem Kommando gehabt. Doch diese Zahl sei äusserst volatil gewesen: «Es gab immer mehr Tote und Gefangene und immer mehr Menschen, die zu uns kamen. Am Ende hatte ich eine Menge Leute unter meinem Kommando», sagte er.

Ein Graffiti mit der Darstellung von Söldnern der russischen Wagner-Gruppe und der Beischrift: «Wagner Gruppe – Russische Ritter» in Serbien. Bild: keystone

Logo der Wagner an einer Wand in Serbien. Bild: keystone

Dabei wurde den Familien wohl versprochen, dass sie einen Haufen Geld bekommen würden, sollten ihre Männer im Krieg fallen. Doch weil «niemand so viel Geld zahlen wollte», habe man die Toten einfach für vermisst erklärt, sagte Medwedew.

Eine «radikale Entscheidung» auszusteigen

Nach nur sechsten Tagen sei ihm klar geworden, dass er nicht weitermachen wolle, denn die Truppen seien lediglich Kanonenfutter gewesen.

«Ich hatte vor, Wagner zu verlassen, aber ich hatte nicht die Gelegenheit dazu. Ich hatte Angst, gefangen genommen und als Verräter erschossen zu werden. Ich bin bereit, ernsthaft zu kämpfen. Aber ich will auch leben. Es war an der Zeit, eine radikale Entscheidung zu treffen.»

Dass die Wagner nicht davor zurückschreckten, ihre eigenen Leute zu exekutieren im Fall von Befehlsverweigerung, davon erzählt Medwedew CNN auf Nachfrage Coopers:

«Solche Fälle kamen regelmässig vor. Es ging darum, die neuen Rekruten zu überzeugen weiterzukämpfen, auch wenn sie Skrupel hatten. Sie trieben darum diejenigen zusammen, die nicht kämpfen wollten, und erschossen sie vor den Augen der Neuankömmlinge.»

Die Neuankömmlinge hätten daraufhin jeweils Gräben ausheben müssen, in denen die Leichen entsorgt wurden.

Jewgeni Prigoschin (links) und Wladimir Putin sollen vor Gericht, wenn es nach Andrej Medwedew geht. Bild: keystone

Mut auf allen Seiten

Etwas wollte der Ex-Söldner unbedingt loswerden bei CNN:

«Wissen Sie, ich habe auf beiden Seiten Mut gesehen. Auf der ukrainischen Seite, und auch bei unseren Jungs. Ich will einfach nur, dass sie das wissen.»

Er fügte hinzu, dass er nun seine Geschichte erzählen wolle, damit der russische Präsident Wladimir Putin und der Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin vor Gericht gestellt würden. Letzteren nennt er «den Teufel». Er prophezeit, dass eines Tages die Propaganda in Russland aufhören werde zu funktionieren und das Volk sich erheben werde.

Die Wagner-Truppe wird oft als Putins inoffizielle Armee bezeichnet. Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 hat sie ihre Präsenz weltweit ausgeweitet und wurde wegen Kriegsverbrechen in Afrika, Syrien und der Ukraine angeklagt.

CNN merkt im Artikel an, dass es nicht möglich gewesen sein, Medwedew Aussagen zu verifizieren. Zudem habe die Wagner Gruppe nicht auf eine Bitte um Stellungnahme reagiert.

(yam)