Seeminen werden im Schwarzen Meer zu einem Problem

Die Ruhe vor dem Sturm in Odessa? Bis jetzt blieb die Perle an der Schwarzmeerküste unversehrt. Bild: keystone

In der Hafenstadt Odessa herrscht gespenstische Ruhe. Seit Wochen bereitet sich die Bevölkerung auf einen russischen Angriff vor. Erfolgt ist er indes nicht. Auf dem Landweg bleiben russische Truppen bei Mykolajiw hängen. Und auf dem Seeweg?

Die Strände rund um die sonst so malerische Stadt sind vermint, berichtet «Welt»-Journalist Ibrahim Naber gegenüber dem SRF. Die paar wenigen verbliebenen Touristen werden gewarnt. Spaziergänge am Meer sind derzeit nicht möglich.

Auch im Meer rund um Odessa soll es von Minen nur so wimmeln. Das erklärt der russische Generalmajor Michail Misinzew. Die Ukraine habe die Häfen von Odessa, Otschakiw, Tschornomorsk und Piwdenne mit 420 Sprengkörpern vermint. Im Gegenzug wirft die Ukraine Russland vor, das Schwarze Meer vom Bosporus bis Odessa vermint zu haben. Unabhängige Informationen sind derzeit nicht erhältlich.

Wer die schwimmenden Explosionskörper deponierte, dürfte den rumänischen, bulgarischen und türkischen Fischern egal sein. Für sie ist wichtig, dass sie weiter in See stechen können. Aber das ist derzeit nur beschränkt erlaubt. Die türkische Regierung untersagte bis auf Weiteres nächtliches Fischen. Der Grund: Mehrere Sichtungen von Seeminen.