Russland hat fast eine Million Soldaten und 4000 Panzer verloren

Im Angriffskrieg gegen die Ukraine verzeichnet der Aggressor Russland hohe Verluste. Die NATO hat nun eine neue Schätzung zu deren Ausmass bekannt gegeben.

Die russischen Verluste im Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach Einschätzung der NATO zuletzt weiter erheblich gestiegen. Ein ranghoher NATO-Beamter sprach in Brüssel am Rande eines Aussenministertreffens von bis zu 250'000 Toten. Insgesamt bezifferte er die Zahl der getöteten oder verletzten russischen Soldaten auf etwa 900'000.

Allein für Februar wird von mehr als 35'100 russischen Verlusten ausgegangen. Mit Verlusten sind immer getötete oder verletzte Soldaten gemeint. Ende Oktober 2024 hatte die NATO noch von mehr als 600'000 Verlusten gesprochen.

Zum Hintergrund der stark gestiegenen Zahlen sagte der NATO-Beamte, ein grosser Teil sei darauf zurückzuführen, dass es zuletzt eine Ausweitung der Kampfzonen gegeben habe. Zudem seien auch Militäroperationen zum Teil etwas intensiver gewesen.

Tausende Panzer zerstört

Die Zahl der im Einsatz für Russland getöteten Soldaten aus Nordkorea bezifferte er auf rund 1500. Etwa 3500 weitere wurden demnach verwundet.

Die Gesamtzahl der in der russischen Grenzregion Kursk stationierten Nordkoreaner gab der NATO-Beamte mit rund 11'000 an. 3500 weitere wurden den Angaben zufolge im Januar und Februar zu Trainingszwecken nach Russland geschickt.

Darüber hinaus hat Russland nach US-Angaben im Krieg gegen die Ukraine bislang mehr als 4000 Panzer verloren. Die Zahl zerstörter Panzer entspreche beinahe dem US-Kontingent an Panzern, sagte der oberste US-General in Europa, Christopher Cavoli, am Donnerstag in einer Anhörung im Streitkräfteausschuss des US-Senats in Washington.

US-Geheimdienstinformationen für die Ukraine

Der Offizier wurde von den Senatoren gefragt, welche Konsequenzen es für die ukrainische Armee haben würde, wenn die USA ihre Militärhilfe und ihre Unterstützung mit Geheimdienstinformationen weiter herunterfahren würden. «Das würde sicherlich einen schnellen und schädlichen Effekt hinsichtlich ihrer Kampfkraft haben», sagte Cavoli.

Die ukrainischen Streitkräfte seien auf die US-Unterstützung angewiesen, um russische Raketen abzufangen, und bräuchten die Geheimdienstinformationen, um russische Kommandoposten und Logistik zu treffen.

