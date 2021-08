International

Starkes Erdbeben erschüttert Haiti und weitere Karibikstaaten



Starkes Erdbeben erschüttert Haiti und weitere Karibikstaaten – Tsunami-Warnung

Ein Erdbeben im Süden Haitis war am Samstag in weiten Teilen der Karibik zu spüren. US-Behörden geben die Stärke mit mindestens 7.0 an. Haiti wurde erst 2010 von einem verheerenden Beben heimgesucht.

Ein starkes Erdbeben im Süden Haitis hat mehrere Karibikländer erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 7.2 an.

Die Behörden gaben eine Tsunami-Warnung heraus.

Laut europäischen Erdbebenforschern befand sich das Epizentrum 119 Kilometer entfernt von Haitis Hauptstadt Port-au-Prince. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet auf Twitter von Schäden in Haiti.

Auch in der Dominikanischen Republik, die sich die Insel Hispaniola mit Haiti teilt, war das Beben zu spüren und versetzte die Bevölkerung in Panik, wie die dominikanische Zeitung «Diario Libre» am Samstag berichtete.

Haiti wurde zuletzt am 12. Januar 2010 von einem schweren Erdbeben getroffen. Laut Schätzungen starben bei dem Beben der Stärke 7.0 bis zu 500'000 Menschen. Das Epizentrum lag damals nur 25 Kilometer von Port-au-Prince entfernt, das Beben gilt als das verheerendste des 21. Jahrhunderts.

