Bestände des Roten Thuns erholen sich

In den 1990er-Jahren sei die Population demnach auf nur noch 15 Prozent gesunken. «Vor allem der Boom der Sushi-Industrie und der industriellen Fischerei haben die Bestände massiv unter Druck gesetzt, so sehr, dass sie fast kollabierten», wird Catherine Vogler, Meeresschutzexpertin beim WWF Schweiz, in einer Mitteilung zitiert. Der Tiefpunkt sei 1996 erreicht worden, als der Bestand im Ostatlantik und Mittelmeer um 85 Prozent im Vergleich zu den 1950er-Jahren zurückging.

Harrison Ford sagt Oscar-Auftritt wegen Erkrankung ab

Erst vor wenigen Tagen war «Star Wars»-Schauspieler Harrison Ford als prominenter Helfer bei der Oscar-Gala angekündigt worden. Doch daraus wird nichts.

Wegen einer Gürtelrosen-Erkrankung habe der Hollywood-Star seinen geplanten Auftritt kurzfristig absagen müssen, teilte sein Sprecherteam laut People.com am Vortag der Trophäenshow mit. Demnach wurde die Krankheit bei dem 82-Jährigen am Freitag festgestellt. Am vorigen Sonntag hatte Ford noch an der Vergabe der Screen Actors Guild Awards in Los Angeles teilgenommen.