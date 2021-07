International

Philippinen: Militärflugzeug mit mehr als 80 Insassen abgestürzt



Beim Absturz eines Militärflugzeugs auf den Philippinen sind mindestens 17 Insassen ums Leben gekommen. Das teilte das Verteidigungsministerium des Inselstaats am Sonntag mit.

Ein Militärflugzeug mit mehr als 80 Insassen an Bord ist auf den Philippinen verunglückt. Die Maschine des Typs C-130 habe bei der Landung in Patikul auf der Insel Jolo die Landebahn verpasst, sagte Militärsprecher Cirilito Sobejana am Sonntag. Bei dem Versuch, wieder durchzustarten, sei sie abgestürzt. Mindestens 40 Soldaten hätten das Unglück im Süden des Landes überlebt.

«Wir tun unser Bestes, um die Passagiere zu retten», betonte Sobejana. Bei dem Unglück sei ein Feuer ausgebrochen. Die Maschine war den Angaben zufolge in der Hauptstadt Manila gestartet und dann über Cagayan de Oro auf der Insel Mindanao nach Jolo unterwegs. Sie transportierte Truppen. (sda/dpa)

