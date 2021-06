International

Unfall

Vier Tote bei Absturz von Heissluftballon in US-Staat New Mexico



Bild: keystone

Vier Tote bei Absturz von Heissluftballon in US-Staat New Mexico

Beim Absturz eines Heissluftballons im US-Bundesstaat New Mexico sind am Samstag vier Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei in Albuquerque teilte mit, der Ballon habe eine Stromleitung gerammt. Vier Menschen seien bei dem Absturz umgekommen. Eine weitere Person sei ins Krankenhaus gebracht worden und befinde sich in einem kritischen Zustand. Wegen des Zusammenpralls mit der Leitung sei es in der Umgebung zu Stromausfällen gekommen. Die Ursache des Absturzes werde untersucht.

Hot air balloon crash kills four in Albuquerque, New Mexico https://t.co/w50DBbNZXp pic.twitter.com/zZ7r6COvFa — Fabluc (@Fabiolucv) June 26, 2021

In Fernsehaufnahmen war zu sehen, wie die Gondel des Ballons auf einer Strassenkreuzung lag. Örtliche Medien berichteten, die Gondel sei mit den Insassen dort abgestürzt. Daraufhin habe sich der Ballon gelöst, sei weggeflogen und später anderswo aufgefunden worden. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Glück ab und gut Land: Bilder der Ballontage Toggenburg 1 / 28 Glück ab und gut Land: Bilder der Ballontage Toggenburg Über 200 Heissluftballons aus 23 Länder über Mexiko Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter