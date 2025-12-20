freundlich
Indien: Zug fährt sieben Elefanten tot und entgleist

Indien: Zug fährt sieben Elefanten tot und entgleist

20.12.2025, 14:4120.12.2025, 14:41
Indian railway workers repair the railway track after a speeding train hit a heard of wild elephant in the early morning, in Changjurai village east of Guwahati, India, Saturday, Dec. 20, 2025. (AP Ph ...
Trotz gezogener Notbremse starben drei ausgewachsene Elefanten und vier Kälber.Bild: keystone

Mindestens sieben wildlebende Elefanten sind bei der Kollision mit einem Expresszug im Osten Indiens ums Leben gekommen. Die Nachricht über den Tod von drei ausgewachsenen Tieren und vier Kälbern habe ihn traurig gemacht, schrieb der Regierungschef des Bundesstaats Assam, Himanta Biswa Sarma, auf X. Bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag wurde ein weiteres Kalb aus der Herde verletzt, wie der Sender NDTV und andere indische Medien berichteten.

Den Berichten zufolge hatte der Lokführer die Notbremse betätigt, als er eine Herde Elefanten an der Strecke erblickt habe. Einige Tiere seien jedoch auf der Strecke vom Zug erfasst worden. Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste demnach der Zug, von den Insassen wurde jedoch niemand verletzt. Die Herde habe aus etwa 100 Tieren bestanden, die die Gleise überqueren wollten, hiess es. Der Zug war von Assam in Richtung der Hauptstadt Neu-Delhi im Norden des Landes unterwegs.

Surprise
Vorsicht, dieses Bild zeigt sehr blutig einen der toten Elefanten.Bild: keystone

Regierungschef ordnet Untersuchung an

Sarma ordnete eine Untersuchung des «tief verstörenden Unfalls» an. Es sollten Schritte unternommen werden, um die Wildtierkorridore von Assam sicherer zu machen. Nach Angaben des Forstamts Assam wurden bei einer Studie im vergangenen Jahr 5'828 wildlebende Elefanten gezählt. Die Studie habe eine stabile und gesunde Population im ganzen Bundesstaat gezeigt, hiess es.

In Indien kommt es immer wieder zu Zusammenstössen zwischen Zügen und Elefanten. Im August habe das Umweltministerium das Parlament davon informiert, dass in den vergangenen fünf Jahren mindestens 79 Elefanten infolge solcher Unfälle gestorben seien, berichtete NDTV. (sda/dpa)

