Orban-Rede im Wahlkampf – worum es in der heissen Phase geht

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hält heute (11:00 Uhr) seine jährliche Rede zur Lage der Nation. Die Ansprache vor handverlesenen Würdenträgern aus Regierungspartei, Staat und Gesellschaft steht diesmal unter einem besonderen Vorzeichen. Denn am 12. April wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt – und zum ersten Mal seit 16 Jahren sieht sich der 63-jährige Rechtspopulist in seinem Machtanspruch ernsthaft herausgefordert.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban befindet sich im Wahlkampf. Bild: keystone

Ein Renegat aus dem Innenhof der Macht

Der ihm diesen Anspruch streitig macht, heisst Peter Magyar, ist 19 Jahre jünger als er und kommt selbst aus dem Kaderbestand von Orbans Fidesz (Bund Junger Demokraten). Der studierte Jurist bekleidete zwar eher niedrige Funktionen im Fidesz-Staat – etwa als Leiter des Amtes für die Verwaltung der Hochschulstipendien -, war aber 17 Jahre lang mit der einst mächtigen ehemaligen Justizministerin Judit Varga verheiratet. Durch sie bekam er viel mit von den Praktiken der Machtausübung des Regierungschefs und seiner Erfüllungsgehilfen.

Mit dem System Orban brach er vor zwei Jahren. Ein Skandal um die Begnadigung eines Pädophilen-Helfers beendete die politische Karriere von Judit Varga, die als Justizministerin mitunterzeichnet hatte. Auch die damalige Staatspräsidentin Katalin Novak, die die Amnestie erlassen hatte, musste auf Druck Orbans gehen. Für Magyar war damit die rote Linie überschritten. Im Interview mit dem beliebten Internet-TV-Sender Partizan warf er dem Regierungschef vor, die beiden Spitzenpolitikerinnen aus Opportunismus eiskalt geopfert zu haben. Das YouTube-Video riefen 2,8 Millionen Menschen auf.

Was der Senkrechtstarter Magyar anders macht

Nach dem Bruch mit dem Fidesz gründete Magyar seine Tisza-Partei. Die Abkürzung steht für «Respekt und Freiheit» und ist zugleich die ungarische Bezeichnung für den Fluss Theiss, der sich durch Ostungarn schlängelt und in Serbien in die Donau mündet. Magyar stammt aus einer bürgerlichen Budapester Familie und bekennt sich zu Konservativismus und Patriotismus, aber ohne Anspruch auf Ausschliesslichkeit.

Bei der Europawahl im Juni 2024 kam die Tisza-Partei aus dem Stand auf fast 30 Prozent der Stimmen. Ihre Abgeordneten schlossen sich der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) an, der auch CDU und CSU angehören. Mit einer anfangs winzigen Schar von Mitstreitern entwickelte Magyar eine unwahrscheinliche Energie. Mit seiner humorigen, sarkastischen und stets auf den wunden Punkt zeigenden Präsenz in den Sozialen Medien geisselt er die Auswüchse der Orban-Herrschaft.

Vor allem aber sucht er die Nähe zu den Menschen. In aufwendigen Rundreisen durchs Land, manchmal zu Fuss oder im Kajak auf der Theiss, zeigte er sich in den Kleinstädten und Dörfern, die bislang fest in der Hand der Potentaten der Orban-Netzwerke waren. Sein Wahlspruch – ein Zitat aus dem Neuen Testament – lautet: «Fürchtet euch nicht!» Wenn Tausende in Kleinstädten und Hunderte in kleinen Gemeinden zu seinen Auftritten strömen, wirkt es, als sei ein Bann gebrochen. Als wäre die Abwahl Orbans möglich.

Was bei der Wahl auf dem Spiel steht

In Meinungsumfragen liegt Magyars Tisza-Partei seit anderthalb Jahren um acht bis zehn Prozentpunkte vor Orbans Fidesz. Vor einer Woche veröffentlichte Magyar sein Wahlprogramm. «Ungarn wird künftig von Neuem ein nützliches, glaubwürdiges, aktives und konstruktives Mitglied der EU und der Nato sein», heisst es darin. Unter Orban blockierte oder verwässerte Ungarn in der EU Sanktionen gegen Russland und Unterstützungen für die angegriffene Ukraine. Auch das Nahverhältnis Orbans zum russischen Präsidenten Wladimir Putin sticht ins Auge. Unter der Tisza-Partei werde es «keine Schaukelpolitik» zwischen Ost und West mehr geben. Der Platz Ungarn sei in den westlichen Bündnissen, heisst es im Wahlprogramm.

Eine Abwahl Orbans hätte international wohl folgenreiche Auswirkungen. Es ist kein Zufall, dass Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Eröffnungsrede zur Münchener Sicherheitskonferenz indirekt sehr deutlich und kritisch auf Orbans Alleingänge nach Moskau einging. Der Ungar vernetzt sich beständig mit anderen autoritären und halb-autoritären rechten Bewegungen, so etwa mit Marine Le Pens Partei in Frankreich. Die AfD sieht in ihm ein Vorbild und in seinem System das Modell für den angestrebten «Umbau» Deutschlands. US-Präsident Donald Trump bezeichnet ihn als «starken und kraftvollen Leader», dessen Wiederwahl er unbedingt unterstützt.

Orban hält seine Rede zur Lage der Nation zwar im Kreis seines Hofstaats, lässt sie aber live streamen. Er kämpft mit aller Härte um den Erhalt seiner Macht. Versuche, den Herausforderer mit falschen Beschuldigungen und Schmutzkübel-Kampagnen zu diffamieren, prallten bisher an Magyar ab.

Vor vier Jahren gewann Orban die Wahl sehr deutlich, wenige Wochen, nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte. Seitdem inszeniert sich der Rechtspopulist als der einzige Politiker in Ungarn, der das Land «aus dem Krieg heraushalten» könne. Magyar sei bloss eine «Marionette der Kriegstreiber in Brüssel», behauptet er, ohne Belege dafür zu haben. Die Angst vor dem Krieg ist eine Trumpfkarte, die immer noch ziehen könnte. Am 12. April wird sich herausstellen, wie entscheidend sie sein wird. (hkl/sda/dpa)