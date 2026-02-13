Ungarns Oppositionschef erstattet wegen Sex-Video-Drohung Anzeige

Mehr «International»

Der Spitzenkandidat der ungarischen Opposition für die Parlamentswahl am 12. April, Peter Magyar, hat wegen der anonymen Androhung der Veröffentlichung eines Sex-Videos Anzeige erstattet.

Peter Magyar hat Anzeige erstattet. Bild: keystone

Auf Facebook schrieb er, es bestehe unter anderem der Verdacht der unzulässigen Datensammlung sowie des Missbrauchs personenbezogener Daten. Er gehe davon aus, dass die Androhung der Veröffentlichung eines heimlich von ihm aufgenommenen Sex-Videos aus dem Umkreis des seit 2010 regierenden Ministerpräsidenten Viktor Orban stamme.

Gerüchte über das angebliche Vorliegen eines Sex-Videos, das Magyar im laufenden Wahlkampf in ein schlechtes Licht rücken könnte, geistern seit Tagen durch die von Orban kontrollierten Medien und Social-Media-Kanäle. Anlass war das Auftauchen einer neuen, von Unbekannten lancierten Webseite, die ein leeres Schlafzimmer zeigte. Den einzigen Beitrag dieser Seite unterlegten die englischsprachigen Schriftzüge «Coming soon» (Demnächst an dieser Stelle) und «Once upon a time... 2024.08.03» (Es war einmal .... 3.8.2024).

Ungarische Journalisten identifizierten anschliessend das Schlafzimmer als Teil einer Airbnb-Wohnung an der Budapester Ringstrasse. Als Eigentümerin erscheint demnach im Grundbuch die Ehegattin eines Oligarchen, dessen Firmen regelmässig Staatsaufträge erhalten sollen.

Magyar hatte bereits mitgeteilt, dass er im August 2024 im Anschluss an eine Party mit Aktivisten seiner Tisza-Partei in dem gezeigten Zimmer Sex mit seiner Ex-Freundin hatte, die ihn, wie er schrieb, damals erneut «verführt» habe. Das Zimmer hätten andere vor ihm benutzt, er habe Spuren von Alkohol- und Drogengenuss vorgefunden. Er selbst habe nie in seinem Leben Drogen konsumiert.

Magyar stammt selbst aus Orbans rechtspopulistischer Fidesz-Partei, brach aber im Februar 2024 überraschend mit dem von ihm kritisierten System der Patronage und Korruption, das Orban in anderthalb Jahrzehnten etabliert habe. Die von ihm gegründete Tisza-Partei liegt in Meinungsumfragen seit mehr als einem Jahr um acht bis zwölf Prozentpunkte vor dem Fidesz.

Beobachtern zufolge kämpft Orban verbissen um den Erhalt seiner derzeit fast unumschränkten Macht. Die Entourage des Rechtspopulisten scheint bei der Wahl der Mittel nicht zimperlich zu sein. So tauchten bereits mit Künstlicher Intelligenz angefertigte Videos auf, in denen Magyar Sätze sagt, die er in Wirklichkeit nicht gesagt hatte. Allerdings blieben alle bisherigen Versuche, den Orban-Herausforderer zu diffamieren, wirkungslos. (hkl/sda/dpa)