meist klar13°
DE | FR
burger
International
UNO

Baerbock jetzt offiziell Präsidentin der UN-Vollversammlung

Outgoing president of the General Assembly Philemon Yang, right, hands the newly-elected president Annalena Baerbock a gavel at the start of the 80th session of the United Nations General Assembly at ...
Amtsübergabe in New York: Der scheidende Präsident der UN-Vollversammlung Philemon Yang übergibt Annalena Baerbock den Hammer zur Eröffnung der 80. UN-Generalversammlung.Bild: keystone

Baerbock jetzt offiziell Präsidentin der UN-Vollversammlung

09.09.2025, 22:3609.09.2025, 22:36
Mehr «International»

Die ehemalige deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock ist nun offiziell Präsidentin der UN-Vollversammlung. Die 44 Jahre alte Grünen-Politikerin wurde in New York in ihrem neuen Amt vereidigt. Mit einer Hand über der Original-Charta der Vereinten Nationen versprach Baerbock unter anderem, dass sie in diesem Amt ausschliesslich im Interesse der Vereinten Nationen arbeiten werde. UN-Generalsekretär António Guterres sagte, er freue sich darauf, mit Baerbock zusammenzuarbeiten «und weiter globale Lösungen für globale Probleme zu finden».

Zuvor war Baerbocks Vorgänger Philemon Yang, der frühere Premierminister Kameruns, verabschiedet worden. «Madame, tragen Sie die Vollversammlung zu neuen Höhen», sagte Yang an Baerbock gewandt – und übergab ihr dann offiziell den Holzhammer, mit dem unter anderem Sitzungen eröffnet und geschlossen werden und den Baerbock gleich ausprobierte.

Secretary-General António Guterres, left, and former president of the General Assembly Philemon Yang, right, look on, as Annalena Baerbock, center, holds up a gavel after being sworn in as the preside ...
Baerbocks vorläufiger Karrierehöhepunkt: Präsidentin der UN-Vollversammlung.Bild: keystone

Wenige Stunden später setzte die 44-Jährige den Hammer dann erstmals offiziell ein und eröffnete die erste Sitzung der UN-Vollversammlung unter ihrem Vorsitz. «Die Welt braucht die Vereinten Nationen», sagte Baerbock in ihrer Antrittsrede. «Es bleibt die einzige Organisation, die jedes Land der Welt zusammenbringen kann.»

«Zeigen, warum diese Organisation noch von Bedeutung ist»

Baerbock hatte zuvor vor Journalisten und Journalistinnen gesagt: «Ich bin dankbar und fühle mich sehr geehrt, dass ich im kommenden Jahr der UN-Vollversammlung vorstehe.» Sie ergänzte: «Auf der Original-Charta vereidigt zu werden, erinnert uns daran, was die Welt zusammen erreichen kann, aber wenn man in Richtung Gaza, Ukraine, Sudan oder Haiti schaut, dann werden wir auch daran erinnert, wie oft wir schon dabei gescheitert sind, diese Versprechen zu erfüllen.»

Die UN stünden unter finanziellem und politischem Druck und befänden sich an einem Scheideweg. «Unsere Aufgabe in dieser 80. Sitzungsperiode ist es, acht Milliarden Menschen zu zeigen, warum diese Organisation noch von Bedeutung ist.»

Annalena Baerbock of Germany addresses the United Nations General Assembly after she was elected as president of the 80th session of the body, Monday, June 2, 2025. (AP Photo/Richard Drew) UN General ...
Baerbock vor der UN-Vollversammlung.Bild: keystone

Fünfte Frau in dem Amt

Im Juni war Baerbock mit überwältigender Mehrheit und trotz eines russischen Störmanövers auf den Posten gewählt worden. Die 44 Jahre alte Grünen-Politikerin, die bis Mai Bundesaussenministerin war, ist erst die fünfte Frau in diesem Amt. Die Amtszeit beträgt ein Jahr.

Der Spitzenposition wird in erster Linie protokollarische Bedeutung beigemessen – sie ist nicht mit der Rolle von UN-Generalsekretär António Guterres zu verwechseln. Als Präsidentin wird Baerbock unter anderem die Sitzungen der Generalversammlung leiten sowie Abläufe und Tagesordnungspunkte festlegen – unter anderem bei der Ende September anstehenden Generaldebatte der UN-Vollversammlung mit Staatsgästen aus aller Welt. Die Entscheidungen der Generalversammlung haben allerdings oft eher symbolischen Wert und gelten als weltweites Stimmungsbild. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
SRF-Comedian Büsser: «Seit diesem Shitstorm habe ich eine Schere im Kopf»
5
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
Meistkommentiert
1
Tedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho +++ Postecoglou übernimmt in Nottingham
2
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
3
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
4
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
5
Wie ein Mord in den USA von den Rechten instrumentalisiert wird
Meistgeteilt
1
Russische Chefpropagandistin offenbar schwer krank
2
Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen
3
Puerto Rico erwartet Kampfjet Stationierung ++ Südkoreas Präsident kritisiert Festnahmen
4
Sperre für Diakité nach Einspruch erhöht +++ Schweizerinnen testen gegen Kanada
5
Exotischer Besuch in der Schweiz – Flamingo-Jungtiere gesichtet
Trotz Brexit: Briten verlieren Kontrolle über Migration
Mehr Menschen als je zuvor überqueren den Ärmelkanal, Asylgesuche erreichen Rekordhöhe und das Land ächzt unter wachsendem Druck: Fünf Jahre nach dem Brexit ist Grossbritannien die Kontrolle über seine Migrationspolitik entglitten – im legalen wie im illegalen Bereich.
Allein am Samstag erreichten mehr als 1000 Migranten in kleinen Booten von Frankreich aus Grossbritannien. Seit Jahresbeginn haben nach Angaben des Innenministeriums über 30'000 Menschen den Ärmelkanal überquert – rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr und so viele wie nie zuvor zu dieser Zeit. 2025 könnte ein Rekordjahr werden.
Zur Story