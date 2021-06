UN-Tribunal bestätigt lebenslange Haft für Ex-General Mladic

«Verrückte Leute»: E-Mails von US-Virologen Fauci vom Beginn der Pandemie veröffentlicht

Im vergangenen Jahr litten die USA besonders stark unter der Corona-Pandemie. Anthony Fauci nahm im Kampf gegen das Virus eine Schlüsselrolle ein. Nun wurden E-Mails von ihm aus dieser Zeit öffentlich gemacht.

Virologe Anthony Fauci gehörte zu Beginn der Pandemie in den USA im vergangenen Jahr zu Beratern der US-Regierung. Nun sind E-Mails von ihm aus der Zeit öffentlich gemacht worden. 866 Seiten erhielt die «Washington Post» durch den in den USA geltenden «Freedom of Information Act». Das Gesetz gewährleistet Zugang von Dokumenten staatlicher Behörden.

Als Donald Trump noch der US-Präsident war, geriet Fauci immer wieder mit ihm aneinander. Von Trump-Anhängern bekam er deshalb auch immer wieder …