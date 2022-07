Nichtsdestotrotz erwarten die Uno, dass die Weltbevölkerung die Marke von 8 Milliarden Menschen noch in diesem Jahr knackt - voraussichtlich um den 15. November. Für 2030 sagen die Forscher 8.5 Milliarden Menschen auf dem Planeten voraus, für 2050 9,7, bevor es 2080 eine Spitze von 10.4 Milliarden Menschen geben soll, die den Schätzungen zufolge bis etwa 2100 hält. (sda/dpa)

Weniger Nachwuchs erhöhe die Aufmerksamkeit pro Kind. «Wenn die durchschnittliche Familiengrösse sinkt, wird es sowohl Familien als auch Gesellschaften möglich, mehr in jedes Kind zu investieren, die Qualität der Bildung zu verbessern und das Humankapital der Bevölkerung zu entwickeln», sagte Wilmoth.

Die UNO sieht das langsamere Bevölkerungswachstum vor allem in Entwickungsländern als Chance.

Für John Wilmoth, Direktor der Uno-Bevölkerungsabteilung, stecken in dieser globalen Entwicklung - trotz aller regionalen Unterschiede - viele Chancen vor allem für Entwicklungsländer. Dies gelte neben der Bekämpfung von Armut und Hunger vor allem für das Thema Bildung.

Die Zahl der Menschen auf der Erde wächst einem neuen Uno-Bericht zufolge immer langsamer. «Im Jahr 2020 ist die Wachstumsrate der Weltbevölkerung erstmals seit 1950 auf unter ein Prozent pro Jahr gesunken», teilten die Vereinten Nationen am Montag mit.

Die Weltbevölkerung wächst so langsam wie seit 70 Jahren nicht mehr – Uno optimistisch

