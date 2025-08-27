wechselnd bewölkt22°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Digital

Deals sind wertlos: Trump setzt auf Mafiamethoden

epa12324960 United States President Donald J Trump participates in a Cabinet Meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, 26 August 2025. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Bild: keystone
Kommentar

Deals sind wertlos: Trump setzt auf Mafiamethoden

Der US-Präsident regiert wie ein Sonnenkönig.
27.08.2025, 12:1027.08.2025, 12:10
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach
Mehr «Wirtschaft»

Kaum hat sich Trump mit der Europäischen Union auf einen Handelsdeal geeinigt, droht er Europa mit neuen Strafzöllen. Nun hat er es auf die eben erst eingeführten Digitalgesetze der EU abgesehen, welche übermächtige Techkonzerne zwingen sollen, sich an die Spielregeln in Europa zu halten. Noch vor einer Woche glaubte die EU, sie habe ihre Digitalgesetze aus den Verhandlungen herausgehalten. Nun zeigt sich, die gemeinsame Erklärung mit den USA ist das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben steht.

Diese schmerzhafte Lektion lernte zuletzt auch Intel. Die Tinte auf dem Vertrag mit der früheren Biden-Regierung, der dem angeschlagenen Chiphersteller Subventionen in Milliardenhöhe garantierte, war längst trocken. Doch dann kam Trump und er beschloss, das Geld einfach zurückzuhalten, sollte die US-Regierung nicht eine 10-prozentige Beteiligung an Intel erhalten. Er wusste, Intel kämpft um die Existenz und kann nur zustimmen.

Trumps Methode erinnert an mafiöse Schutzgelderpressung, nach der Maxime: Eine tolle Chip-Fabrik bauen Sie da, wäre jammerschade, wenn Ihnen das Geld ausgehen würde. Zu Journalisten sagte Trump: «Ich will versuchen, so viel zu bekommen, wie ich kann.» Die Intel-Situation sei interessant gewesen, «aber ich hoffe, dass ich viel mehr solcher Fälle haben werde».

Intel ist kein Einzelfall: Am Dienstag sagte Trump, dass seine Regierung «mindestens 500 Millionen Dollar von der Harvard University» fordere, damit Milliarden Dollar an eingefrorenen Fördergeldern wieder hergestellt würden.

Spricht hier ein US-Präsident oder ein Pate?

Wie Deals mit Trump aussehen, zeigt das Beispiel von Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD). Die florierenden US-Chiphersteller dürfen wieder KI-Chips nach China exportieren, müssen aber 15 Prozent der Erlöse an die US-Regierung abliefern. Die USA lassen sich also für umstrittene Exportlizenzen bezahlen.

Das heisst: Unternehmen, die einen Deal mit Trump wollen, um Gesetze auszuhebeln, müssen ihren Tribut leisten. Gleichzeitig ändert der US-Präsident die Spielregeln, wie es ihm gefällt. Morgen schon kann die Abgabe 30 Prozent betragen.

Trump regiert wie ein Sonnenkönig. Gemachte Deals sind wertlos. Aber wenn Gesetze nicht für alle gleich gelten, ist Korruption nicht weit.

Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
Trump macht im Handelskrieg gegen Indien ernst – und setzt damit auch Russland unter Druck
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So skurril kleiden sich die Trump-Fans
1 / 19
So skurril kleiden sich die Trump-Fans

Die selbst ernannten Trump-Girls.
quelle: instagram/ginamarie_xxo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So reagiert KKS auf Absage von Trump
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
3
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
4
«Einmischung» in Grönland: Dänemark bestellt US-Geschäftsträger ein
5
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
Meistkommentiert
1
Luzerns Britschgi wechselt in die Serie A +++ Fix: Leverkusen holt Vazquez
2
Trump wird Diktator – nicht nur für einen Tag
3
Tiktok-Trend: Experten warnen eindringlich vor «männlicher» Diät
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
2
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
3
Almaty schreibt Geschichte +++ Stuttgart zittert sich weiter +++ Gaudu neuer Vuelta-Leader
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Alles ausser ein Blitz – Kugelstosser läuft die 100 m an der WM in 15,66 s
Wegen Trumps Zollhammer: Mitte-Politiker torpedieren jetzt die eigene AHV-Initiative
Der Vorschlag zielt auf ein Herzensanliegen der Partei: Eine Wirtschaftsvereinigung der Mitte des Kantons Zürich fordert die Mitte-Bundespolitiker dazu auf, die Initiative zugunsten höherer AHV-Renten für Ehepaare zurückzuziehen.
Das Preisschild: etwa 4 Milliarden Franken zusätzlich pro Jahr. Das Ziel: «faire Renten» auch für Ehepaare. So nennt die Mitte ihre Volksinitiative, mit der sie den Rentenplafond abschaffen will.
Zur Story