wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
International
USA

Trotz Kennedy: 81 Prozent der US-Eltern unterstützen Grundimpfungen

Trotz Kennedy: 81 Prozent der US-Eltern unterstützen Grundimpfungen

Jeder sechste Elternteil in den USA hat einer Umfrage zufolge einige oder alle der üblichen Impfungen für Kinder verzögert oder ausgelassen. Doch die grosse Mehrheit befürwortet die Vorsorge bei Polio oder Masern weiterhin.
16.09.2025, 03:3316.09.2025, 03:33
Mehr «International»

Die meisten gaben in der am Montag veröffentlichten Umfrage der «Washington Post» und der Nichtregierungsorganisation KFF unter mehr als 2500 Eltern Bedenken wegen möglicher Nebenwirkungen sowie mangelndes Vertrauen in die Bundesgesundheitsbehörden hinsichtlich der Gewährleistung ihrer Sicherheit an.

epa11933536 Kristi Giemza preps a MMR vaccine, which protects against contracting the disease measles, at City of Lubbock Health Department in Lubbock, Texas, USA, 01 March 2025. Lubbock hosted a vacc ...
Der Widerstand gegen Impfungen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. (Symbolbild)Bild: keystone

Etwa neun Prozent entschieden sich den Angaben zufolge gegen Impfungen für ihre Kinder gegen Polio sowie Masern, Mumps und Röteln. Die Menschen, die angaben, Impfungen verzögert oder ausgelassen zu haben, fühlten sich eher den Republikanern zugehörig, gaben religiöse Überzeugungen an oder unterrichteten ihre Kinder zu Hause.

Fachleute warnen vor einer weit verbreiteten Rückkehr potenziell tödlicher Krankheiten, die durch Impfungen im Kindesalter weitgehend ausgerottet worden waren. In diesem Jahr erlebten die USA den schlimmsten Masernausbruch seit mehr als 30 Jahren. Mehr als 1400 Fälle wurden bestätigt; drei Menschen starben, darunter zwei Kleinkinder.

Der Umfrage zufolge liessen Eltern ihre Kinder noch seltener gegen Corona oder Grippe impfen. Etwa die Hälfte der Eltern liess ihre Kinder im vergangenen Jahr nicht gegen Grippe impfen. 56 Prozent gaben an, nicht davon überzeugt zu sein, dass Covid-19-Impfstoffe für Kinder sicher seien.

Mehrheit unterstützt Impfungen

Die grosse Mehrheit der Eltern in den USA unterstützt jedoch weiterhin Impfungen. 81 Prozent gaben der Umfrage zufolge an, dass öffentliche Schulen weiterhin Impfungen gegen Masern und Polio vorschreiben sollten.

In den USA sind einige Impfungen wie die gegen Masern, Mumps und Röteln für die Einschulung verpflichtend, andere werden dringend empfohlen. In zahlreichen Bundesstaaten können Eltern jedoch Befreiungen etwa aus religiösen Gründen erwirken.

Der Widerstand gegen Impfungen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Dies geht grösstenteils auf widerlegte Behauptungen zurück, die Impfungen mit Autismus in Verbindung brachten.

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. wiederholte die Falschbehauptungen und säte Zweifel an der Sicherheit von Impfstoffen. Seit seinem Amtsantritt hat Kennedy unter anderem den Zugang zu Corona-Impfstoffen beschränkt und die Gelder für die Entwicklung neuer Impfstoffe zusammengestrichen. (sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Das war mal unsere Zukunft
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
2
Hausmeister genervt: «Laubbläser-Verbot kommt von Leuten, die keine Ahnung haben»
3
Lohnschere geht weiter auf: Novartis-Boss verdient 333 Mal so viel wie Mitarbeitende
4
«Hoffnung hat sich zerschlagen» – die Schweiz findet nicht aus der Wohnungskrise
5
USA: Diesmal werden die guten Engel verlieren
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump entsendet «Taskforce» nach Memphis +++ Erneut Tote bei US-Angriff auf Schiff
4
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
5
«Crazy Money in the Mountains» oder cleveres HCD-Management?
AfD-Landeschef: Brandmauer auf kommunaler Ebene wird fallen
Nach ihren starken Zugewinnen bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen zeigt sich die AfD in dem deutschen Bundesland sicher, dass die anderen Parteien in den Räten künftig mit ihr kooperieren werden. «Ich bin der festen Überzeugung, dass in den nächsten fünf Jahren die Brandmauer auf kommunaler Ebene geschliffen wird», sagte NRW-Landesparteichef Martin Vincentz in Düsseldorf.
Zur Story