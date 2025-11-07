freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
International

RepCore Nations 2025: Die Schweiz hat den besten Ruf der Welt

Die Schweiz kann vor allem in der Kategorie «Ethik und Verantwortung» punkten.
Die Schweiz kann vor allem in der Kategorie «Ethik und Verantwortung» punkten.Bild: Shutterstock

Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt – Spoiler: Wir sind die Nummer 1

Die Schweiz bleibt das Land mit dem besten Ruf der Welt: Laut der neuen «RepCore Nations 2025»-Studie steht sie erneut an der Spitze des internationalen Ansehens – vor Kanada und den skandinavischen Ländern.
07.11.2025, 13:3107.11.2025, 13:51
Philipp Reich
Philipp Reich

Die Schweiz hat ihren Titel verteidigen können: Gemäss der Studie «RepCore Nations 2025» der Beratungsfirma Reputation Lab steht die Schweiz erneut auf dem ersten Platz im Ranking für internationales Ansehen.

Während die Schweiz ihre Spitzenposition behaupten kann, zeigt sich auf den restlichen Positionen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen: Kanada liegt gleichauf mit der Schweiz. Dahinter folgen die nordischen Länder Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark. In die Kategorie «Strong» schaffen es auch unsere Nachbarn Österreich (12.), Italien (13.), Deutschland (20.) und Frankreich (21.) sowie der Grossteil der restlichen europäischen Staaten.

In der Erhebung wurden die 60 bedeutendsten Volkswirtschaften nach dem wahrgenommenen Ansehen durch knapp 62'000 Bürgerinnen und Bürger der G7-Länder bewertet. Die Schweiz punktet dabei nicht nur mit ihren traditionellen Stärken wie Stabilität, Wohlstand oder internationale Vernetzung, sondern vor allem in der Kategorie «Ethik und Verantwortung».

Trump lässt USA abstürzen

Dass Nachhaltigkeit und Verantwortung als zentrale Treiber der Reputation identifiziert werden, spielt der Schweiz in die Hände: Laut Studie ist die Kategorie «Ethik und Verantwortung» die wichtigste für die öffentliche Meinung weltweit – mit Schlüsselfaktoren wie Kampf gegen den Klimawandel, Umwelt­schutz, Korruptions­bekämpfung und Menschenrechte.

Die Studie zeigt zudem auf: Ein gutes Image ist nicht einfach nur «nice to have», sondern durchaus wirtschaftlich relevant. Ein Punkt mehr im «RepScore-Index» bringt im Schnitt 7,2 Prozent mehr Tourismus­einnahmen und ein Prozent mehr Direkt­investitionen. Für die Schweiz mit ihrem hoch entwickelten Dienstleistungs- und Luxus­sektor, mit Tourismus und globalen Marken verspricht sich hier echten Mehrwert.

Auch wenn die Schweiz derzeit glänzt, gilt es wachsam zu bleiben: Reputation ist dynamisch. Länder mit nachlassendem Ansehen verlieren internationalen Rückhalt – und damit Einfluss, Investoren und Tourismus. Ein Beispiel dafür sind die USA. Seit Donald Trump zum zweiten Mal US-Präsident geworden ist, hat sein Land 18 Positionen im Ranking verloren und liegt damit nur noch auf Rang 48. Für viele Bürgerinnen und Bürger der G7-Staaten gelten die USA schlicht nicht mehr als verlässlicher Partner.

From left, European Council President Antonio Costa; Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba; Italian Prime Minister Giorgia Meloni; French President Emmanuel Macron; Canadian Prime Minister Mark Carne ...
Trump und die restlichen Staatschefs beim G7-Gipfel, der im Juni im kanadischen Kananaskis stattfand.Bild: keystone

Die grössten Aufsteiger im Vergleich zum Vorjahr sind Algerien (+5), Japan, Katar und Peru (alle +4). Zu den grössten Absteigern neben den USA gehören Indonesien (-6) und Südkorea (-7). Für Südkorea wird eine «kürzliche institutionelle Krise» als Grund angegeben, für Indonesien gibt es in der Studie keine Erklärung für den Absturz.

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Erstaunliche Fakten über die Schweiz, die du kennen solltest
1 / 31
Erstaunliche Fakten über die Schweiz, die du kennen solltest
Die Schweiz hat mehr als 1500 Seen – was erklärt, weshalb man nie mehr als 16 Kilometer von einem See entfernt ist ...
quelle: keystone / keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben das «beste Sandwich der Schweiz» gestestet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
3
Norwegen testet chinesischen Autobus – und erlebt sein ferngesteuertes Wunder
4
Luftwaffe verliert dutzende Berufsmilitärpiloten
5
Die Demokraten räumen ab – für Trump ist klar, weshalb er verloren hat
Meistkommentiert
1
Das Weisse Haus veröffentlicht Schmäh-Seite gegen die Demokraten
2
«Ich gehe auch – alles ist vorbereitet»: Superreicher wehrt sich gegen Erb-Initiative
3
Juso-Chefin stellt Keller-Sutter zur Rede – die Bundespräsidentin nutzt die Steilvorlage
4
Dem «Schweizer Tesla» droht das Aus – oder die Abwanderung nach China
5
Grüne bringen Solarpflicht für Eigenheim-Besitzer vors Volk
Meistgeteilt
1
Nur männlich oder weiblich im US-Pass: Gericht stärkt Trump +++ Wieder Tote in der Karibik
2
Frauen-Nati testet gegen Belgien ++ Verurteilter Biathlon-Star verpasst Olympia nicht
3
Louvre-Räuber fordert in Nachrichten 8 Millionen Euro für Juwel
4
Mindestens elf Tote bei Brand in Seniorenheim in Bosnien
5
Bitcoin fällt zeitweise unter 100'000 Dollar
Schweiz rutscht in Pharma-Ranking ab: Das hat nicht nur mit Donald Trump zu tun
Der globale Kampf um die Milliarden-Investitionen von Roche & Co. hat sich verschärft. Das bekommt auch die Schweiz zu spüren.
In einer 20 Meter tiefen Baugrube unter imposanten Roche-Türmen, vor versammelter Basler Politprominenz, warnte Roche-Präsident Severin Schwan kürzlich vor «tektonischen Verschiebungen» in der Pharmaindustrie.
Zur Story