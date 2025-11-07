Werder Bremen mit dem in der 80. Minute ausgewechselten Schweizer Isaac Schmidt feierte in der 10. Runde der Bundesliga im Freitagsspiel gegen Wolfsburg mit 2:1 in extremis den dritten Heimsieg in Serie.
Jens Stage (83.) mit seinem vierten Saisontor und Samuel Mbangula (94.) drehten die Partie für die offensiv lange harmlosen Gastgeber. Matthias Svanberg hatte Wolfsburg in der 28. Minute in Führung gebracht. Paul Simonis muss beim VfL nach der wettbewerbsübergreifend siebenten Niederlage in den letzten acht Partien mehr denn je um seinen Job als Cheftrainer bangen. (sda)
