Autoaufkleber, bei denen auch du lachen musst

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

Okay, bei diesen Autoaufklebern mussten auch wir lachen

Aufkleber am Autoheck. Peinlich? Manchmal. Lustig? Auch, manchmal. Hier schauen wir uns die letztere Variante mal an.
06.11.2025, 05:0206.11.2025, 05:02
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Erinnert ihr euch an die Bumper-Stickers-Story von letzthin?

Dude, wie viele Sprüche willst du noch auf dein Auto kleben?

Gott, was sind das für grauenhafte Wutbürger!

Dabei ginge es doch anders! Wenn wir schon im Stau hinter dir stehen müssen, bring uns doch wenigstens etwas zum Schmunzeln, bitte?! Wie hier, etwa:

Autoaufkleber from HELL! Wie viele willst du noch auf dein Auto pappen?
Bild: Shutterstock

... «Du Affe. Ich Frosch.»

(Nö, wir haben auch keine Ahnung.)

Aber ... are we having any fun yet?

Naja, scho es Bitzli.

Da gibt's aber mehr davon! Los geht's!

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: reddit

«Ein neues Auto dir gekauft du hast?»

Hier musst du es vielleicht laut vorlesen (wir brauchten auch zwei Versuche):

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

Und: Nummerschild auch gesehen, hä?

«Wenn du das hier lesen kannst ...»

Bumper stickers – Autoaufkleber ... aber diesmal lustig
Bild: Reddit

«... bin ich nicht beeindruckt. Die meisten Leute können lesen.»

Hier wird um Unterstützung für Bakterien geworben, ...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Bild: chameleonmemes.com

... denn «das ist die einzige Art Kultur, die manche Menschen haben».

Nein, das Benutzen des Blinkers ist kein «Weitergeben von Informationen an den Feind»:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Bild: chameleonmemes.com

Und eh: Wenn man nicht versteht, wie etwas funktioniert, ...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Bild: chameleonmemes.com

... ist bald einmal alles ist eine Verschwörungstheorie.

Stichwort Impfstoffe, zum Beispiel. Vorsicht vor deren Nebenwirkungen! Sie verursachen etwa ...

Bumper stickers – Autoaufkleber ... aber diesmal lustig
Bild: Shutterstock

... Erwachsene. (Was, technisch gesehen, in mehrerer Hinsicht akkurat ist.)

Auch, wenn das Auto etwas eiert, ist hier aber keine betrunkene Person hinter dem Lenkrad, ...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

... sondern jemand, der den quängelnden Kids etwas zum Knabbern reichen muss. Jap. Kennen wir.

Aber, ach, die lieben Kinder – die sind bei gewissen Lenkerinnen und Lenker schlicht ... nicht so beliebt.

Bumper stickers – Autoaufkleber ... aber diesmal lustig
Bild: Reddit

«ICH BREMSE NICHT FÜR KINDER.» Für Goth-Mädchen aber sehr wohl. Okay. Notiert.

Und, überhaupt:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans
Ach, übrigens ...
... wer nun lustige Bumper Sticker auf Deutsch vermisst, bitte glaubt uns: Wir haben es versucht. Wir haben gesucht. Allüberall und in den hintersten Ecken des Internets. Aber verdammt, war die Ausbeute miserabel! Schade.

Oh. Was steht hier auf diesem Schulbus?

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Bild: chameleonmemes.com

Ach so – wenn ein Kind rausfällt?

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Bild: chameleonmemes.com

Ja, gewiss. Spätestens dann hupen auch wir.

«Mein Hund ist besser erzogen als dein Kind», meint diese Person, ...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

... handkehrum könntest du dich gefälligst «so verhalten wie der gute Mensch, für den dein Hund dich hält»!

Bumper stickers – Autoaufkleber ... aber diesmal lustig
Bild: Shutterstock

Oh ... interessant! Unsere Stockfotoagentur zensuriert ja den «Bin daran, meine Familie zu gründen»-Aufkleber:

Bumper stickers – Autoaufkleber ... aber diesmal lustig
Bild: Shutterstock

Wir haben keine derartigen Hemmungen.

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. Bumper stickers olé https://www.marcbrowne.net/marcblog/2017/6/29/kofanger-klistermrke-bumper-stickers
Bild: marcbrowne.net

Klar, auf was mit jenem Autokleber angespielt wird: Jene Strichfigürchen, die der Welt ihre familiärer Selbstgefälligkeit in die Welt herausschreien.

Obwohl hier ... öh?

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

Eine Zombie-Familie, bei der der Papi abgehauen ist? Oder er ist ein Geist? Fragen über Fragen bleiben.

Aber letztendlich: Dein Familienglück auf dem Heckfenster deines Minivans hinauszuposaunen, nervt schon ein wenig.

Bumper stickers – Autoaufkleber ... aber diesmal lustig
Bild: Reddit

Zumal: Es gibt ja andere Lebensmodelle, die glücklich machen.

Ok nicht ganz unlustig - Autoaufkleber. Bumper stickers, weisch. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Ffunny-car-sticker-stolen-from-funny-feed-v0-c5itss7ddbvf1.png%3Fwidth ...
Bild: reddit

Sagten wirs doch.

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Bild: chameleonmemes.com

Aber inzwischen ist ja alles ein politisches Statement – selbst eine persönliche Entscheidung wie eine kinderlose Katzenbesitzerin zu sein.

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

Na, wenn schon, dann wenigstens witzig, dachte sich wohl diese Lenkerin: «Kein Baby an Bord», eine kommunistische Katze und die Erkenntnis, dass Ohio ja «gar nicht existiert». Volle Punktzahl, werte Dame!

Und sie hat noch mehr:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

Jesus war kinderlos. Vermutlich, ja.

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

Item: Fahrt lieber vorsichtig, ...

Bumper stickers – Autoaufkleber ... aber diesmal lustig
Bild: Shutterstock

... ausser ihr wollt wirklich dem Messias persönlich begegnen.

Oder, seien wir ehrlich: Fahrt vorsichtig, ...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

... denn eine zweite Chance gibt es nicht.

Ach, egal, welche Religion (falls überhaupt eine) ...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Bild: chameleonmemes.com

... zur Hölle mit mir!

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

🍤🍤🍤?
🤘🤘🤘!

Themen
«Der legendäre Feuerblitz», oder: Das beste Auto-Inserat der Schweiz
1 / 9
«Der legendäre Feuerblitz», oder: Das beste Auto-Inserat der Schweiz
«Schweren Herzens muss ich mich von meinem geliebten 'Feuerblitz' verabschieden», schreibt der Verkäufer dieses Peugeot 206 aus dem Jahr 2002. «Grund dafür ist ein Umzug in die Stadt Luzern, wo man im Gegensatz zu meinem Heimatkaff kein Auto benötigt, um von A nach B zu gelangen (öffentlicher Verkehr gibt’s sogar noch nach 20:00 Uhr).»
quelle: ricardo.ch / ricardo.ch
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Car-Jitsu» – oder: Wenn das Auto zum Ring wird
Video: watson
