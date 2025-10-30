Diese 16 Frauen geistern ab Oktober 2025 über die Schweizer Bildschirme, am 3. November kamen nochmals vier weitere dazu.Bild: 3+
Der Schweizer Bachelor ist wieder da! Dem im Reality-TV bereits äusserst versierten Danilo Sellaro wurden am Montag bereits die ersten 16 Kandidatinnen vorgestellt. Zwei davon hat er bereits wieder nach Hause geschickt. In der nächsten Folge wartet jedoch eine Überraschung: Vier weitere Kandidatinnen stossen dazu!
Doch ihr wollt kein Geschwafel, ihr wollt Bilder. Deshalb hier alle 20 Kandidatinnen der neuen Bachelor-Staffel auf 3+:
Coco (neu)
Steckbrief
- Alter: 23 Jahre
- Beruf: Kauffrau Logistik
- Wohnort: Duisburg, Deutschland
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Die Deutsche war bei ‹Ex on the Beach› dabei, hat eine laute Klappe und scheut keine derben Ausdrücke. Sehr von sich überzeugt, sucht sie die Konfrontation mit den anderen Ladies.»
Matilde (neu)
Steckbrief
- Alter: 20 Jahre
- Beruf: Glacé-Verkäuferin
- Wohnort: Luzern
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Die Luzernerin mit italienischen Wurzeln legt einen grossspurigen Auftritt hin, als sie auf die anderen Ladies trifft und zieht damit den Ärger aller anderen Frauen auf sich. Beeindruckt das den Bachelor?»
Sayane (neu)
Steckbrief
- Alter: 23 Jahre
- Beruf: Sachbearbeiterin
- Wohnort: Wil ZH
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Die 23-Jährige mit brasilianischen Wurzeln singt und tanzt gern. Sayane ist selbstbewusst, scheut die Konfrontation nicht und will sich mit aller Macht gegen die anderen Frauen durchsetzen.»
Tina (neu)
Steckbrief
- Alter: 34 Jahre
- Beruf: Serviceangestellte
- Wohnort: Wien, Österreich
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Die Österreicherin Tina findet, die anderen Ladies seien keine Konkurrenz für sie. Wird sie sich in der Frauengruppe durchsetzen können?»
Bex
Steckbrief
- Alter: 28 Jahre
- Beruf: Kundenberaterin
- Wohnort: Glattbrugg ZH
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Die grosse schlanke Bex ist eine echte Erscheinung. Sie hofft, mit Klasse und Zurückhaltung beim Bachelor zu punkten.»
Cassy
Steckbrief
- Alter: 21 Jahre
- Beruf: Kellnerin
- Wohnort: Visp VS
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Cassy ist schon mit 16 Jahren Mutter geworden und hofft auf einen familienfreundlichen Bachelor. Die Walliserin kann ganz schön kratzbürstig sein. Dem Bachelor zeigt sie als erstes die kalte Schulter, dabei ist sie hin und weg von ihm.»
Cati
Steckbrief
- Alter: 22 Jahre
- Beruf: Fachfrau Betreuung
- Wohnort: Basel
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Laut, unerschrocken und frech: Das ist die rothaarige Cati. Sie ist, wie der Bachelor, Italienerin und getraut sich, ihre Meinung zu sagen. Das kommt nicht bei allen Ladies gut an.»
Céline
Steckbrief
- Alter: 28 Jahre
- Beruf: Chemielaborantin
- Wohnort: Liechtenstein
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Céline ist liebevoll, aufgestellt und harmoniebedürftig. In ihrer Freizeit modelt sie und hat einige spezielle Fotos vorzuweisen. Mit ihrer femininen Art hofft sie, den Bachelor um den Finger zu wickeln.»
Chiara
Steckbrief
- Alter: 23 Jahre
- Beruf: Servicefachfrau
- Wohnort: St. Gallen
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Ursprünglich aus Sizilien ist die zielstrebige und temperamentvolle Chiara sehr überzeugt von ihrer Wirkung auf Männer. Aber auch Frauen gegenüber ist sie nicht abgeneigt.»
Cynthia
Steckbrief
- Alter: 28 Jahre
- Beruf: Kauffrau
- Wohnort: Frick AG
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Die geheimnisvolle und classy Cynthia ist häuslich und möchte lieber von einem Mann erobert werden. Die Aargauerin hat allen anderen Ladies aber etwas voraus: Sie kennt den Bachelor bereits! Hat sie dadurch einen Vorteil?»
Dania
Steckbrief
- Alter: 36 Jahre
- Beruf: Eventplanerin
- Wohnort: Zürich
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Die zweifache Mutter hat etwas mehr Lebenserfahrung als die meisten anderen Kandidatinnen, mit denen sie nicht viel anfangen kann. Dadurch distanziert sie sich von der Gruppe und versucht, mit ihren eigenen Methoden den Bachelor auf sich aufmerksam zu machen.»
Diva
Steckbrief
- Alter: 24 Jahre
- Beruf: Stv. Leiterin Bäckerei
- Wohnort: Laufenburg AG
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Diva hat ein sehr dominantes Auftreten. Die Teilzeit Security Mitarbeiterin nimmt sich, was sie will, ob es der Bachelor ist, oder eine der anderen Ladies. Sie lässt ihren Gefühlen freien Lauf.»
Emilia
Steckbrief
- Alter: 25 Jahre
- Beruf: Verkäuferin
- Wohnort: St. Gallen
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Emilia rappt und modelt nebenbei und steht auf Männer mit blauen Augen und blonden Haaren. Sie kommt aus einer toxischen Beziehung und bezeichnet sich selbst auch als toxisch.»
Julia
Steckbrief
- Alter: 18 Jahre
- Beruf: Model
- Wohnort: Luzern
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Die Halb-Kubanerin Julia nimmt, was Sex angeht, gar kein Blatt vor den Mund. Sie ist sehr sexy, extrovertiert und temperamentvoll. Kann die jüngste Kandidatin mit ihrer heissen Show den Bachelor beeindrucken?»
Laura
Steckbrief
- Alter: 27 Jahre
- Beruf: Content Creator
- Wohnort: Weinfelden TG
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Laura ist süss, lieb und ein grosser Anime-Fan – diese Leidenschaft teilt sie mit Danilo. Aber reicht das, um eine gemeinsame Zukunft aufzubauen?»
Lorena
Steckbrief
- Alter: 22 Jahre
- Beruf: Rezeptionistin
- Wohnort: Luzern
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Lorena – ist bekannt aus ‹Jung, Wild & Sexy›: temperamentvoll, stark, das Herz auf der Zunge. Sie erkennt Danilo sofort und dreht fast durch, als sie ihn das erste Mal sieht.»
Marlene
Steckbrief
- Alter: 30 Jahre
- Beruf: Sales Advisor
- Wohnort: Zürich
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Ursprünglich aus Österreich hat es Marlene geschafft, in nur fünf Jahren perfekt Züri-Dütsch zu lernen. Die Bodybuilderin wurde von ihrem Ex-Freund hintergangen und hofft nun auf einen treuen und intelligenten Mann.»
Nica
Steckbrief
- Alter: 26 Jahre
- Beruf: Selbstständige Kosmetikerin
- Wohnort: Rorschach SG
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Die freizügige Deutsche wohnt schon seit einigen Jahren in St.Gallen und weiss genau, wie gut sie aussieht. Ob das selbstbewusste Auftreten reicht, um den Bachelor zu erobern?»
Rebecca
Steckbrief
- Alter: 26 Jahre
- Beruf: Selbstständige Coiffeuse
- Wohnort: Rheinfelden AG
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Rebecca hat noch nicht viel Erfahrung mit Männern gemacht. Mit engelsgleicher Unschuld versucht sie den Bachelor von sich zu überzeugen. Wird der Bachelor ihr erster Mann sein?»
Samira
Steckbrief
- Alter: 38 Jahre
- Beruf: Sachbearbeiterin
- Wohnort: St. Gallen
Das schreibt 3+ zur Kandidatin:
«Die charakterstarke Samira bezeichnet sich als Einhorn. Die Halb-Kenianerin ist die älteste Kandidatin und hat bereits eine 7-jährige Beziehung hinter sich. Sie ist exzentrisch, impulsiv und versucht, die Ladies zu beeinflussen.»
