wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
USA

US-Senator Graham lobt Merz als Trump-Versteher

epa12693601 US Senator Lindsey Graham at the US Capitol in Washington, DC, USA, 30 January 2026. The US Senate is working tonight resolve a dispute over funding for immigration enforcement and avoid a ...
US-Senator Lindsey Graham im US-Kapitol in Washington, DC, am 30. Januar 2026.Bild: keystone

US-Senator Graham lobt Merz als Trump-Versteher

15.02.2026, 12:0515.02.2026, 12:05

Der republikanische US-Senator und Trump-Vertraute Lindsey Graham hat Bundeskanzler Friedrich Merz für seine Haltung im Iran-Konflikt gelobt. «Merz hat gesagt, Iran wird fallen. Gott segne ihn», sagte Graham am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz vor Journalisten. «Ich denke, der deutsche Bundeskanzler verdient einen sehr guten Platz in der Geschichte, weil er gesagt hat, dass dieses Regime verschwinden muss.»

Merz hatte Mitte Januar während einer Indien-Reise angesichts der Massenproteste im Iran gesagt, dass er mit einem politischen Umbruch rechne. «Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen.»

Graham von Merz und Starmer «beeindruckt»

Graham äusserte sich insgesamt sehr positiv zu seinen Gesprächen mit Merz und dem britischen Premierminister Keir Starmer am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. «Ich war von beiden beeindruckt. Sie scheinen Trump ziemlich gut durchschaut zu haben.»

epa12578509 German Chancellor Friedrich Merz (L), British Prime Minister Keir Starmer (R) make remarks as they meet to discuss negotiations in the ongoing peace talks aimed at ending Russia&#039;s war ...
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (links) und der britische Premierminister Keir Starmer (rechts) in der Downing Street Nr. 10 in London.Bild: EPA POOL

Der 70-jährige Senator Graham zählt zu den erfahrensten Aussenpolitikern der USA, hat einen sehr guten Draht zu Trump und tauschte sich nach eigenen Angaben auch während der Sicherheitskonferenz mit ihm aus. Er zählt zu den vehementesten Befürworten eines Führungswechsels im Iran und sprach am Samstag bei einer von Oppositionellen organisierten Grossdemonstration in München vor geschätzten 200'000 Teilnehmern.

Europäischer Nuklearschirm: «Das ist mir eigentlich egal»

Gegen die Gespräche zwischen Merz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über eine stärkere Kooperation bei der nuklearen Abschreckung hat Graham nichts einzuwenden. «Das ist mir eigentlich egal. Ich möchte nukleare Abschreckung haben. Ich halte das für wichtig», betonte er. «Wir haben Abschreckungskraft eingebüsst, lasst sie uns zurückgewinnen. (...) Die Welt braucht eine knallharte Nato.» (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schah-Sohn Pahlavi warnt vor neuen Toten auf Irans Strassen
Erneute Verhandlungen zwischen den USA und der iranischen Regierung gefährden nach Ansicht von Reza Pahlavi das Leben vieler Iraner, ohne eine ernsthafte Chance zur Lösung der Probleme zu eröffnen. «Mit jedem Tag, der verstreicht, sterben mehr Iraner im Iran», sagte der Sohn des 1979 vertriebenen Schahs von Persien am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz vor Journalisten. Nur eine «schnelle Intervention» werde dazu beitragen, mehr Leben zu retten und der Sicherheit in der Region helfen. Ziel müsse es sein, die Regierung in Teheran schnell zu entmachten.
Zur Story