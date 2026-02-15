US-Senator Lindsey Graham im US-Kapitol in Washington, DC, am 30. Januar 2026. Bild: keystone

US-Senator Graham lobt Merz als Trump-Versteher

Der republikanische US-Senator und Trump-Vertraute Lindsey Graham hat Bundeskanzler Friedrich Merz für seine Haltung im Iran-Konflikt gelobt. «Merz hat gesagt, Iran wird fallen. Gott segne ihn», sagte Graham am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz vor Journalisten. «Ich denke, der deutsche Bundeskanzler verdient einen sehr guten Platz in der Geschichte, weil er gesagt hat, dass dieses Regime verschwinden muss.»

Merz hatte Mitte Januar während einer Indien-Reise angesichts der Massenproteste im Iran gesagt, dass er mit einem politischen Umbruch rechne. «Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen.»

Graham von Merz und Starmer «beeindruckt»

Graham äusserte sich insgesamt sehr positiv zu seinen Gesprächen mit Merz und dem britischen Premierminister Keir Starmer am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. «Ich war von beiden beeindruckt. Sie scheinen Trump ziemlich gut durchschaut zu haben.»

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (links) und der britische Premierminister Keir Starmer (rechts) in der Downing Street Nr. 10 in London. Bild: EPA POOL

Der 70-jährige Senator Graham zählt zu den erfahrensten Aussenpolitikern der USA, hat einen sehr guten Draht zu Trump und tauschte sich nach eigenen Angaben auch während der Sicherheitskonferenz mit ihm aus. Er zählt zu den vehementesten Befürworten eines Führungswechsels im Iran und sprach am Samstag bei einer von Oppositionellen organisierten Grossdemonstration in München vor geschätzten 200'000 Teilnehmern.

Europäischer Nuklearschirm: «Das ist mir eigentlich egal»

Gegen die Gespräche zwischen Merz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über eine stärkere Kooperation bei der nuklearen Abschreckung hat Graham nichts einzuwenden. «Das ist mir eigentlich egal. Ich möchte nukleare Abschreckung haben. Ich halte das für wichtig», betonte er. «Wir haben Abschreckungskraft eingebüsst, lasst sie uns zurückgewinnen. (...) Die Welt braucht eine knallharte Nato.» (sda/dpa)