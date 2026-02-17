wolkig, aber kaum Regen
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Kommission lehnt Neutralitätsinitiative ohne Gegenvorschlag ab

Ein Soldat des Gebirgsinfanterie Bataillon 29 der Schweizer Armee mit Sturmgewehr und Panzerabwehrwaffe bei einem Gefechtsschiessen, aufgenommen am Dienstag, 27. Mai 2025, in Chur. (KEYSTONE/Gian Ehre ...
Die zuständige Nationalratskommission will weder die Neutralitätsinitiative noch einen Gegenvorschlag.Bild: keystone

Kommission lehnt Neutralitätsinitiative ohne Gegenvorschlag ab

17.02.2026, 17:1717.02.2026, 17:17

In der Bundesverfassung soll es keinen neuen Neutralitätsartikel geben. Die zuständige Kommission des Nationalrates empfiehlt ein Nein zur Neutralitätsinitiative, und sie will auch keinen direkten Gegenvorschlag dazu.

Die Neutralitätsinitiative von Pro Schweiz und SVP-Exponenten verlangt, sowohl die immerwährende, bewaffnete Neutralität als auch ein weitgehendes Verbot von Sanktionen in die Verfassung zu schreiben. Der Ständerat will zwar die dauerhafte, bewaffnete Neutralität in der Verfassung verankern, aber Sanktionen nicht einschränken.

Flexible Auslegung der Neutralität

Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrates (APK-N) beantragt ihrem Rat nun aber mit 15 zu 10 Stimmen, diesen Gegenvorschlag abzulehnen, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Auch zur Initiative selbst beantragt sie ein Nein.

Die Mehrheit der APK-N ist laut der Mitteilung überzeugt, dass die Bevölkerung mit Blick auf die geopolitischen Herausforderungen eine pragmatische und flexible Auslegung der Neutralität unterstützt. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Feuerwehrchef von Crans-Montana muss als Zeuge antraben
Der Feuerwehrchef von Crans-Montana VS, wo in der Silvesternacht bei einem Brand in der Bar «Le Constellation» 41 Menschen ums Leben kamen und 115 verletzt wurden, ist am Montag als Zeuge vernommen, worden. Er betrat die Polizeistation in Sitten durch eine Hintertür, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.
Zur Story