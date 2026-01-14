freundlich
Venezuela: Maduro stärkt Delcy Rodríguez aus US-Haft den Rücken

Maduro sendet Botschaft aus Haft: «Vertraut auf Delcy»

14.01.2026, 16:5614.01.2026, 16:56

Der entmachtete venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat aus der US-Haft seiner Nachfolgerin Delcy Rodríguez den Rücken gestärkt. «Vertraut auf Delcy und ihr Team und vertraut uns. Das ist die Botschaft, die wir erhalten haben», sagte Maduros Sohn Nicolás Maduro Guerra laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur AVN. Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores seien entschlossen und stark, hätten ein reines Gewissen und vertrauten auf Gott und das venezolanische Volk.

FILE - In this March 12, 2020, file photo, Venezuelan President Nicolas Maduro gives a press conference at the Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela. (AP Photo/Matias Delacroix, File) M ...
Der entmachtete venezolanische Präsident Nicolás Maduro befindet sich in US-Haft (Archivbild).Bild: keystone

US-Spezialkräfte hatten Maduro und Flores am 3. Januar in Caracas festgenommen und nach New York gebracht. Dort soll ihnen wegen angeblicher Verwicklungen in den Drogenhandel der Prozess gemacht werden. Die bisherige Vizepräsidentin Rodríguez wurde daraufhin als geschäftsführende Staatschefin vereidigt.

Die treue Parteisoldatin hat den US-Angriff scharf verurteilt und bezeichnet Maduro weiterhin als rechtmässigen Präsidenten. Allerdings bot sie den USA auch Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit an und liess politische Gefangene frei. (sda/dpa)

Venezuelas Staatschef Maduro plädiert auf nicht schuldig
