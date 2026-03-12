recht sonnig11°
DE | FR
burger
International
Russland

Zeichnung gegen den Krieg: Russe und Tochter erhalten Asyl in Frankreich

Im April 2022 malt das russische Mädchen Maria Moskaljowa in der Schule ein Bild. Damit gerät nicht nur sie, sondern auch ihr Vater ins Visier von Schulleitung und Behörden.
Im April 2022 malt das russische Mädchen Maria Moskaljowa in der Schule ein Bild. Damit gerät nicht nur sie, sondern auch ihr Vater ins Visier von Schulleitung und Behörden.Bild: twitter/ronronr51105548

Kinderzeichnung gegen den Krieg: Russe und Tochter sicher in Paris

12.03.2026, 16:0012.03.2026, 16:00

Ein russischer Vater und seine Tochter, die als Gegner des Ukraine-Krieges verfolgt wurden, sind mit humanitären Visa nach Frankreich ausgereist. Alexej Moskaljow und Maria Moskaljowa seien sicher in Paris eingetroffen, berichteten oppositionelle russische Medien.

Mit Blick auf das harte Vorgehen russischer Behörden gegen Kritik am Angriffskrieg hatte der Fall der Familie aus der Region Tula südlich von Moskau besonderes Aufsehen erregt. Tochter Maria malte als Sechstklässlerin 2022 ein Bild mit der ukrainischen und der russischen Flagge sowie den Worten «Nein zum Krieg». Die Schuldirektorin rief daraufhin die Polizei.

Die Behörden trennten Vater und Tochter. Vater Moskaljow wurde 2023 wegen angeblicher Diskreditierung der Armee zu Haft verurteilt. Nach seiner Freilassung gelang den beiden Ende 2024 die Ausreise nach Armenien.

Kein humanitäres Visum für Deutschland

Von dort versuchten sie nach Angaben der Berliner Hilfsorganisation inTransit, ein Visum für Deutschland zu erhalten. Die Regierung des christdemokratischen Kanzlers Friedrich Merz stoppte aber im August 2025 die Erteilung humanitärer Visa, die für viele russische Kriegs- und Regierungsgegner in den vergangenen Jahren die Rettung bedeutet hatten. Deshalb wandten sich die Moskaljows an Frankreich und erhielten eine Einreisegenehmigung.

Es sei beschämend, dass die Bemühungen in Berlin zu keinem Ergebnis geführt hätten, schrieb die exilierte Moskauer Soziologin Jekaterina Schulmann auf Facebook. Hauptsache sei aber, dass Vater und Tochter in Sicherheit seien. (nil/sda/dpa)

Das könnte dich auch noch interessieren:

«Russlands Ansehen im Iran leidet unweigerlich»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern
1 / 54
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern

Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...
quelle: keystone / bo amstrup
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Reportage: Wie die Ukraine (verletzte) Veteranen wieder fit für den Arbeitsmarkt macht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Vulkan Kilauea auf Hawaii ist erneut ausgebrochen
Auf der US-amerikanischen Insel Hawaii ist am Dienstag, dem 10. März, der Vulkan Kilauea ausgebrochen. Infolge des Ausbruchs spuckten zwei Krater Lava bis zu 400 Meter in die Höhe.
Zur Story