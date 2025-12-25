Transparenzhinweis: Mearsheimer-Story basierte auf Fake-Video

Wir sind einem Fake aufgesessen ...

... und möchten uns dafür entschuldigen.

Gestern Abend haben wir hier auf watson eine Story veröffentlicht, in der die vermeintliche Stellungnahme des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers John Mearsheimer zur Tragweite des Epstein-Falls in den USA thematisiert wurde.

Leider sind wir dabei einem Deepfake aufgesessen – die Aussagen stammen nicht von Mearsheimer selbst, sondern wurden diesem in den Mund gelegt.

Wir bitten euch um Verzeihung für diesen Lapsus – nachdem wir ihn entdeckt hatten, haben wir die Story unverzüglich zurückgezogen.

Der Fake-Mearsheimer, der uns überlistet hat. Bild: youtube

Der Vorfall demonstriert die Fähigkeiten, die technische Tools bei der Manipulation von Bild- und Tonmaterial bieten, eindrücklich. Er hat uns vor Augen geführt, dass wir wachsamer sein und uns noch intensiver damit auseinandersetzen müssen als je zuvor.

Dabei sind wir froh, wenn wir weiterhin auch auf eure Unterstützung zählen können – an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die User, die sich bezüglich der Story gemeldet haben.



In diesem Sinne wünschen wir euch, liebe Userinnen und User, nun noch eine wundervolle, fakefreie restliche Weihnachtszeit und bald auch einen angenehmen Jahresabschluss.