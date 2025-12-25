freundlich
DE | FR
burger
International
USA

Transparenzhinweis: Mearsheimer-Story basierte auf Fake-Video

Wir sind einem Fake aufgesessen ...

... und möchten uns dafür entschuldigen.
25.12.2025, 12:3825.12.2025, 12:38
Team watson
Team watson

Gestern Abend haben wir hier auf watson eine Story veröffentlicht, in der die vermeintliche Stellungnahme des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers John Mearsheimer zur Tragweite des Epstein-Falls in den USA thematisiert wurde.

Leider sind wir dabei einem Deepfake aufgesessen – die Aussagen stammen nicht von Mearsheimer selbst, sondern wurden diesem in den Mund gelegt.

Wir bitten euch um Verzeihung für diesen Lapsus – nachdem wir ihn entdeckt hatten, haben wir die Story unverzüglich zurückgezogen.

mearsheimer fake
Der Fake-Mearsheimer, der uns überlistet hat.Bild: youtube

Der Vorfall demonstriert die Fähigkeiten, die technische Tools bei der Manipulation von Bild- und Tonmaterial bieten, eindrücklich. Er hat uns vor Augen geführt, dass wir wachsamer sein und uns noch intensiver damit auseinandersetzen müssen als je zuvor.

Dabei sind wir froh, wenn wir weiterhin auch auf eure Unterstützung zählen können – an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die User, die sich bezüglich der Story gemeldet haben.

In diesem Sinne wünschen wir euch, liebe Userinnen und User, nun noch eine wundervolle, fakefreie restliche Weihnachtszeit und bald auch einen angenehmen Jahresabschluss.

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Notstand in Los Angeles ausgerufen: Schwerer Sturm sucht Kalifornien heim
Heftiger Regen, Stromausfälle, gesperrte Strassen: Der US-Bundesstaat Kalifornien wird über Weihnachten von einem schweren Unwetter überzogen.
Der US-Wetterdienst NWS sprach am Mittwoch von einem «gefährlichen Weihnachtssturm» in Südkalifornien, der eine grosse Gefahr für «Eigentum und Leben» darstelle. Gouverneur Gavin Newsom erklärte für mehrere Bezirke den Notstand, darunter die Metropole Los Angeles. Bis Donnerstagmorgen wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen.
Zur Story