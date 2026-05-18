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Elon Musk: Tech-Milliardär verliert Mega-Klage gegen OpenAI

Schlappe für Musk: Der Tech-Milliardär verliert Mega-Klage gegen OpenAI

18.05.2026, 20:0518.05.2026, 20:05
Elon Musk arrives at the U.S. District Court in Oakland, Calif., Tuesday, April 28, 2026. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez) Elon Musk
Why the Elong face? Musk an einer Gerichtsverhandlung im März. (Archivbild)Bild: keystone

Elon Musk ist an einem kalifornischen Gericht mit seiner Klage gegen die KI-Firma OpenAI und deren CEO Sam Altmann abgeblitzt. Eine Jury hat die Klage am Montag einstimmig abgewiesen, weil Musk sie nach Ablauf einer Verjährungsfrist eingereicht hatte.

Der Tech-Milliardär hatte Altman vorgeworfen, OpenAI von einer Non-Profit-Organisation in ein gewinnorientiertes Unternehmen umgewandelt zu haben, nachdem Musk 38 Millionen US-Dollar (heute rund 29 Millionen Franken) an die KI-Firma gespendet hatte. Altman habe ihn getäuscht, indem er sein Geld genommen und anschliessend den Zweck von OpenAI, namentlich die Entwicklung künstlicher Intelligenz zum Wohle der Menschheit, geändert habe, argumentierte Musk.

Die Geschworenen hatten im Rahmen der Gerichtsverhadnlungen drei Wochen damit verbracht, Firmeninterne Korrenspondezen zu prüfen und Zeugenaussagen anzuhören. Nach zwei Stunden Beratungszeit kamen sie schliesslich am Montag zu ihrem Entscheid.

OpenAI war 2015 von mehreren Tech-Grössen als Nonprofit-Unternehmen gegründet worden – darunter Altman und Musk. Letzterer verliess die Organisation 2018. Heute ist OpenAI mit ihrem KI-Produkt ChatGPT eine weltweit führende KI-Firma.

(cpf)

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