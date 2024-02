US-Medien berichteten, das 14-minütige Video sei über Stunden hinweg auf YouTube verfügbar gewesen und habe mehr als 5000 Aufrufe erreicht, bevor es von der Online-Plattform entfernt worden sei. Es soll den mutmasslichen Täter dabei zeigen, wie er eine durchsichtige Plastiktüte in die Höhe hält, in der offenbar ein abgetrennter Kopf steckt.

Ein Mann soll im US-Bundesstaat Pennsylvania seinen Vater ermordet und danach ein brutales Video mit dem abgetrennten Kopf des Opfers ins Internet gestellt haben. Wie aus einer Mitteilung der zuständigen Strafverfolgungsbehörde hervorgeht, ereignete sich die Tat am Dienstagabend (Ortszeit) in der Stadt Levittown, rund 40 Minuten Autofahrt von Philadelphia entfernt. Am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) nahm die Polizei den 32 Jahre alten Verdächtigen fest.

Anschlag auf israelische Botschaft in Schweden vereitelt +++ Wasser in Hamas-Tunnel

So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert

2900 Swiss-Passagiere von Streik an deutschen Flughäfen betroffen

Vom Streik des Sicherheitspersonals an deutschen Flughäfen sind am Donnerstag rund 2900 Swiss-Passagiere betroffen. 490 davon am Zielort Genf, wie die Fluggesellschaft auf Anfrage von Keystone-SDA am Mittwoch mitteilte.