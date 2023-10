Letzten Freitag wurde die Sphere mit einem U2-Konzert eingeweiht. Bild: keystone

Die verrückten Zahlen zur «Sphere» in Las Vegas: Was du jetzt wissen willst

Vergangenen Freitag wurde die «Sphere» in Las Vegas mit einem Konzert der irischen Band U2 eingeweiht. Die Aufnahmen davon sind eindrücklich. Höchste Zeit, einen Blick auf die nackten Zahlen der Attraktion zu werfen.

Raphael Bühlmann Folge mir

Mehr «International»

Es war wohl der Event des Jahres in Las Vegas. Auch Superreiche wie Jeff Bezos und Stars wie Oprah Winfrey, Paul McCartney oder LeBron James waren beim Eröffnungskonzert von U2 in der «Sphere» in Las Vegas zugegen. Diese ist eine riesige kugelförmige Mehrzweckhalle und gehört zu den Venetian Resort Hotels.

Die Bilder der Eröffnung haben begeistert: Video: watson/Lucas Zollinger

Die Ticketpreise

Kommenden Freitag startet «The Sphere Experience». Bei dieser Show wird man von einem von fünf humanoiden Robotern mit Namen «Aura» begrüsst. Höhepunkt ist dann ein Film, der von Regisseur Darren Aronofsky eigens für die Sphere realisiert wurde. Bekannt ist er für Filme wie «Black Swan», «The Fighter» oder «The Whale».

Der Film heisst «Postcard from Earth» und zeigt spektakuläre Naturaufnahmen auf der grössten Leinwand der Welt mit 16K-Auflösung. Tickets gibt es bereits ab 49 Dollar (ca. 45 Franken). Je nach Kategorie muss man auch 249 Dollar hinblättern.

Für das U2-Konzert muss man etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Tickets gibt's in einem Package. Am günstigsten ist hier das «Floor Ticket» im «Concert & Hotel Package»: Für die Show am 7. Oktober zahlt man 956.45 Dollar und hat dabei gleich zwei Übernachtungen im Venetian Resort und ein paar Goodies inbegriffen.

Wenn man es etwas exquisiter mag, könnte auch das «VIP Concert & Hotel Experience»-Package was sein. Auch dort sind zwei Übernachtungen inbegriffen, ausserdem:

«Exklusive Erlebnisse und Vergünstigungen, einschliesslich VIP-Eintritt zum Veranstaltungsort, private Happy Hour in der immersiven U2:UV-Fan-Portal-Ausstellung und im Pop-up-Shop, exklusive Geschenktasche mit limitierten Artikeln, kostenloser Eintritt zu Afterpartys in mehreren Nachtclubs der Tao Group und ein sehr seltenes Fanbuch, das dir nach der Show zugeschickt wird.»

Das macht dann läppische 1776.45 Dollar für die Show am 18. Oktober.

Die Werbeausgaben

Geleakten Informationen zufolge sind die Preise für Werbeanzeigen auf der Aussenfläche der Sphere astronomisch: So bezahlt man pro Tag ganze 450'000 Dollar, für eine Woche 650'000. In diesem Preis sei die Konzeption der Werbung zusammen mit über 300 Designerinnen und Designern der Firma MSG (Madison Square Garden), die hinter der Sphere steht, inbegriffen.

Schätzungen zufolge würde die Werbung von 4,7 Millionen Personen pro Tag gesehen – 300'000 vor Ort und 4,4 Millionen über Social Media.

Der Stromverbrauch

Laut Betreiberfirma sollen 70 Prozent des benötigten Stroms durch Solarstrom gedeckt werden. Je nach Auslastung könnte der Stromverbrauch bei 20 MWh bzw. 96 MWh pro Jahr liegen. Das entspricht dem Stromverbrauch einer kleinen Stadt mit mehreren Tausend Einwohnern.

Die Sphere ist mit 57,6 Millionen LEDs innen und aussen verkleidet. Nur schon das innere Display erstreckt sich über 15'000 m2.

Ein Promo-Video der Sphere Video: YouTube/VegasPublicitycom

In London ist bereits eine weitere Sphere im Stadtteil Stratford geplant.