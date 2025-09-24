Hochnebel10°
Trotz Comeback: Lokales TV zeigt Jimmy Kimmel vorerst nicht

Der Moderator Jimmy Kimmel steht vor seinem Comeback beim US-Fernsehsender ABC nach einigen Tagen Zwangspause – doch nicht alle mit ABC kooperierenden TV-Kanäle werden seine Late-Night-Show am späten Dienstagabend (Ortszeit) ausstrahlen.
24.09.2025, 06:1924.09.2025, 06:19

Das Medienunternehmen Nexstar, teilte mit, man bleibe zunächst bei der Aussetzung der Sendung. Die Gruppe hat zahlreiche lokale Sender im Portfolio. Diese zeigen auch Inhalte des bundesweiten TV-Senders ABC, bei dem die Kimmel-Show ihre Heimat hat.

This image released by Disney shows Jimmy Kimmel hosting his late night show &quot;Jimmy Kimmel Live!&quot; in Los Angeles on Tuesday, Sept. 23, 2025. (Randy Holmes/Disney via AP) Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel darf wieder senden – allerdings nicht überall wird er gezeigt.Bild: keystone

Gespräche über mögliche Rückkehr ins Lokale

Zuvor hatte bereits die US-Mediengruppe Sinclair, die ebenfalls lokale TV-Stationen im Portfolio hat, auf der Plattform X mitgeteilt, dass man am Dienstagabend auf dem ursprünglichen Sendeplatz Kimmels ein Nachrichtenprogramm zeige. Man sei zugleich in Gesprächen mit ABC über eine mögliche Rückkehr der Sendung.

Die ABC-Late-Night-Show von Jimmy Kimmel war in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit abgesetzt worden. Hintergrund waren Kommentare des Moderators in seiner Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. Kimmel hatte gesagt, dass die «Gang» Make America Great Again – also die Bewegung, die hinter US-Präsident Donald Trump steht – verzweifelt versuche, den Tatverdächtigen in krassen Gegensatz zu ihnen zu stellen, und alles dafür tue, politisches Kapital daraus schlagen zu wollen.

Die Walt Disney Company, zu der der Sender ABC und die «Jimmy Kimmel Live!»-Show zählen, hatte mitgeteilt, die Produktion der Show sei am vergangenen Mittwoch ausgesetzt worden, um eine angespannte Situation im Land nicht weiter anzuheizen. Man sei der Meinung, dass einige der Kommentare Kimmels unangebracht gewesen seien. Man habe die vergangenen Tage damit verbracht, intensive Gespräche mit Kimmel zu führen. Das habe nun zur Entscheidung geführt, die Show wieder aufzunehmen. (sda/dpa/con)

