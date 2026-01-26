meist klar
DE | FR
burger
International
USA

50 Bilder von Anti-ICE-Demos aus Minnesota

1 / 52
Minnesota Proteste gegen ICE
quelle: fr172090 ap / adam gray
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Anti-ICE-Demos: 50 Bilder aus Minnesota

26.01.2026, 22:3826.01.2026, 23:01

Auslöser der Proteste waren mehrere tödliche Schüsse durch Bundesagenten in Minneapolis. Am 7. Januar hatte ein ICE-Beamter die 37-jährige Renee Good erschossen, was landesweit Empörung auslöste und Tausende Menschen auf die Strassen brachte. Allein eine Grossdemonstration in Minneapolis zog damals laut Schätzungen der Polizei Zehntausende an, die unter anderem den Abzug von ICE aus dem Bundesstaat forderten.

Am 24. Januar eskalierte die Lage erneut, als ein weiterer Mann, der 37-jährige Pflegefachmann Alex Pretti, von einem Agenten während einer laufenden Operation durch Bundeskräfte getötet wurde. Dies war bereits der zweite tödliche Schuss durch Bundesbeamte in Minneapolis innerhalb weniger Wochen. Die Proteste breiteten sich daraufhin nicht nur lokal, sondern auch bundesweit aus.

Die Teilnehmenden kommen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen: Arbeiter-, Studierenden- und Gewerkschaftsorganisationen, zivilgesellschaftliche Initiativen, Religionsgemeinschaften und Nachbarschaftsnetzwerke sind ebenso sichtbar wie Familien und Einzelpersonen, die ihr Missfallen über den Einsatz von Bundespolizei gegen Migrantinnen und Bewohnerinnen zum Ausdruck bringen. Viele Demonstrationen fordern eine Untersuchung der tödlichen Einsätze, eine politische Neuordnung der Einwanderungspolitik und den Abzug von ICE-Agenten aus dem Bundesstaat.

Deine Fotos zeigen dabei sowohl grosse Marschzüge, skandierende Menschenmengen und Transparente als auch Szenen von Begegnungen mit Sicherheitskräften und improvisierten Mahnmalen an den Orten, an denen die tödlichen Schüsse stattfanden. Zusammen vermitteln sie ein Bild einer Bewegung, die trotz Kälte und anhaltender Spannungen über mehrere Wochen hinweg in Minnesota anhaltende Resonanz findet. Unterstützer der Proteste betonen, dass das Thema weit über lokale Politik hinausgeht und eine landesweite Debatte über Einsatzmethoden, Gewalt und Migrationsrechte ausgelöst hat. (mke)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
US-Wintersturm: Mehr als 1 Million Menschen ohne Strom – mehrere Todesopfer
Die Folgen des Wintersturms in den USA werden immer heftiger. Mehr als eine Million Stromkunden waren am Sonntagnachmittag (Ortszeit US-Ostküste) von Ausfällen betroffen, wie die Übersichtsseite poweroutage.us, die Daten von Energieversorgern zusammenträgt, auflistete. Zu Ausfällen kam es in Haushalten in südlichen Bundesstaaten wie Tennessee, Texas und Louisiana, aber auch an der Ostküste waren Regionen betroffen.
Ein Problem für die Energieversorgung ist die Last des Schnees und Eises auf den oberirdischen Leitungen. Auch umknickende Bäume können die Versorgung unterbrechen.
Zur Story