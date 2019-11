International

Jetzt ist es fix: Bloomberg will Präsident der USA werden

Der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg steigt in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur bei den US-Demokraten ein. Der 77-jährige Medienunternehmer reichte am Freitag (Ortszeit) die Unterlagen für eine Kandidatur bei den Vorwahlen im US-Bundesstaat Alabama ein.

Kurz vor Ablauf der Frist tauchte sein Name auf der Website der Demokraten in Alabama in der Liste der Kandidaten auf.

Mehrere Medien, darunter die «New York Times» und CNN, hatten zuvor berichtet, dass Bloomberg eine Kandidatur erwäge. Bloomberg sei der Ansicht, dass die Favoriten unter den Präsidentschaftsbewerbern der Demokraten, der Ex-Vizepräsident Joe Biden und die Senatorin Elizabeth Warren, nicht gegen US-Präsident Donald Trump gewinnen könnten, zitierte die «New York Post» aus seinem Umfeld.

Im März hatte der Milliardär, der von 2001 bis 2013 Bürgermeister von New York war, eine Kandidatur bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 noch ausgeschlossen. (viw/sda/afp)

