Trump verkündet erste Fortschritte in Grönland-Streit

US-Präsident Trump sagte am WEF, er wolle die Verhandlungen über Grönland unverzüglich aufnehmen. Das ist offenbar geschehen. Noch am Mittwochabend verkündete er, dass die Strafzölle gegen die EU nun doch nicht eingeführt würden.

Es sei ein sehr produktives Treffen mit Nato-Chef Mark Rutte gewesen, schreibt Trump auf Truth Social. Demnach habe man die Rahmenbedingungen für einen künftigen Deal ausgearbeitet, der Grönland und die ganze arktische Region respektiere.

Die Lösung sei grossartig für die USA und alle Nato-Nationen, schreibt Trump weiter. Wegen dieser Fortschritte werde er auch die Zolltarife für die EU doch nicht wie geplant auf den 1. Februar erhöhen.

Weitere Gespräche bezüglich des geplanten Golden Domes würden noch geführt, da die Pläne auch Grönland betreffen würden.

Update folgt...