Nebel-4°
DE | FR
burger
International
USA

Grönland-Streit: US-Präsident Trump erhebt doch keine höheren Zölle

President Donald Trump speaks during a meeting with NATO Secretary General Mark Rutte on the sidelines of the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, 2026 ...
US-Präsident Trump verzichtet auf EU-Strafzölle.Bild: keystone

Trump verkündet erste Fortschritte in Grönland-Streit

US-Präsident Trump sagte am WEF, er wolle die Verhandlungen über Grönland unverzüglich aufnehmen. Das ist offenbar geschehen. Noch am Mittwochabend verkündete er, dass die Strafzölle gegen die EU nun doch nicht eingeführt würden.
21.01.2026, 20:4021.01.2026, 20:48

Es sei ein sehr produktives Treffen mit Nato-Chef Mark Rutte gewesen, schreibt Trump auf Truth Social. Demnach habe man die Rahmenbedingungen für einen künftigen Deal ausgearbeitet, der Grönland und die ganze arktische Region respektiere.

Die Lösung sei grossartig für die USA und alle Nato-Nationen, schreibt Trump weiter. Wegen dieser Fortschritte werde er auch die Zolltarife für die EU doch nicht wie geplant auf den 1. Februar erhöhen.

Trump Truth Social Grönland Deal
Bild: Truth Social/@realDonaldTrump

Weitere Gespräche bezüglich des geplanten Golden Domes würden noch geführt, da die Pläne auch Grönland betreffen würden.

Update folgt...

Mehr dazu:

«Wollen keine Gewalt anwenden»: Das sagte Trump am WEF über Grönland
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Donald Trump in der Schweiz
1 / 12
Donald Trump in der Schweiz

Am Mittwochmittag ist der US-Präsident Donald Trump in Zürich gelandet.
quelle: keystone / evan vucci
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Wir wollen Grönland aber ohne Gewalt»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Schon wieder neuer Goldpreis-Rekord: Feinunze jetzt über 4800 US-Dollar
Der Goldpreis ist weiter gestiegen und steuert nach einem weiteren Rekordhoch die Marke von 5000 US-Dollar an. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des gelben Edelmetalls kostete am Mittwoch im frühen Handel in der Spitze 4878 Dollar und damit so viel wie noch nie.
Zur Story