recht sonnig
Grönland

WEF 2026 in Davos: Das sagt Trump über Grönland

Video: watson/michael shepherd

«Wollen keine Gewalt anwenden»: Das sagte Trump am WEF über Grönland

Während seiner Rede am WEF in Davos hat US-Präsident Trump nochmals betont, dass die USA noch immer an Grönland interessiert seien – für die «strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit».
21.01.2026, 17:1821.01.2026, 17:31

Trump lässt nicht locker. Eigentlich habe er am WEF nicht über Grönland reden wollen, sagte er in Davos. Und er tat es dann doch. Die USA wollten unverzügliche Verhandlungen aufnehmen, sagte Trump. Gewalt anwenden wolle man aber nicht.

Jedoch könnten nur die USA dieses riesige Stück Land verteidigen, ist der US-Präsident überzeugt. Man handle also quasi zum Schutz der Welt. «Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit.» (vro)

Themen
Donald Trump in der Schweiz
Donald Trump in der Schweiz

Am Mittwochmittag ist der US-Präsident Donald Trump in Zürich gelandet.
quelle: keystone / evan vucci
WEF: Trump kritisiert Karin Keller-Sutter
Video: watson
