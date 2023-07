Gegen «ungesetzliche Schikanen» – Trump-Team soll Fonds für Anwaltsrechnungen einrichten

Bereits im März war Trump im Bundesstaat New York im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin angeklagt worden. In Georgia könnte es wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 zu beeinflussen, ebenfalls zur Anklage kommen. (sda/dpa)

Trump sieht sich mit schweren Vorwürfen der Justiz konfrontiert. Vergangene Woche war eine Anklage gegen ihn in der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente um mehrere Punkte erweitert worden. Zudem rechnet Trump im Zusammenhang mit der gewaltsamen Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021 mit einer Anklage.

Dieser soll von einem langjährigen politischen Berater Trumps geleitet werden, wie die «New York Times» am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen berichtete. Laut einer der Quellen des Berichts ist aber nicht zu erwarten, dass der Fonds Trumps eigene Anwaltsrechnungen abdeckt. Vielmehr gehe es um Kosten für Mitarbeiter und Verbündete Trumps, die in die verschiedenen Ermittlungen verwickelt seien.

Supermond am 1. August: Was das heisst und 12 weitere spannende Fakten zum Erdtrabanten

Ärztekammer warnt nach Erdbeben in Türkei vor Langzeitschäden

Rund sechs Monate nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei hat die Ärztekammer in der Region vor gesundheitlichen Langzeitschäden gewarnt. Vor allem Frauen und Kleinkinder seien gefährdet, sagte Selahattin Mentes, Chef der Ärztekammer im südtürkischen Adana, der Deutschen Presse-Agentur. Es mangele an ausgewogener Ernährung, was bei Kindern zu Entwicklungsstörungen führen könne. Schwangere seien ebenso gefährdet.