Taylor Swift räumt mal wieder ab. Bild: keystone

Wer sonst: Taylor Swift triumphiert bei MTV European Music Awards

US-Megastar Taylor Swift ist bei den MTV European Music Awards im britischen Manchester am Sonntag mit vier Preisen ausgezeichnet worden. Swift erhielt unter anderem den Preis als beste Künstlerin und beste Live-Künstlerin.

Die 34-Jährige bedankte sich für die Auszeichnung mit einer aufgezeichneten Botschaft. Darin äusserte sie ihre «Trauer» darüber, nicht persönlich an der Preisverleihung teilnehmen zu können. Swift war in insgesamt sieben Kategorien nominiert worden. Sie hatte zuvor in diesem Jahr bereits zahlreiche Preise erhalten, darunter den bisher vierten Grammy-Award ihrer Karriere. Zudem hatte sie das «Time»-Magazin als «Persönlichkeit des Jahres» ausgezeichnet.

The MTV Music Award goes to...

Mit drei Preisen wurde die südafrikanische Sängerin Tyla ausgezeichnet, unter anderem als beste R'n'B-Künstlerin. Die thailändische K-Pop-Sängerin Lisa bekam zwei Preise, unter anderem für die beste Zusammenarbeit für den gemeinsam mit der Spanierin Rosalía aufgenommenen Song «New Woman». Den Preis für den Song des Jahres erhielt US-Künstlerin Sabrina Carpenter für ihren Sommerhit «Espresso». Als beste Pop-Künstlerin des Jahres wurde US-Sängerin Ariana Grande ausgezeichnet.

Sabrina Carpenter hat mit «Espresso» den Song des Jahres produziert. Bild: keystone

Eminem und Oasis-Sänger auch ausgezeichnet

Ausgezeichnet wurden auch zwei seit den 90er Jahren aktive Weltstars: US-Rapper Eminem erhielt für sein jüngstes Album den Preis für das beste Hip-Hop-Album des Jahres, zum insgesamt zehnten Mal in seiner Karriere. Liam Gallagher, Sänger der legendären Britpop-Band Oasis, wurde gut zwei Monate nach dem angekündigten Comeback der Band im der Kategorie Rock ausgezeichnet. (sda/afp)