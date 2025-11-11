klar
DE | FR
burger
International
USA

Meidas Touch: Der linke US-Podcast rüttelt an Joe Rogans Thron

Ben Meiselas ist einer der Hosts von «Meidas Touch»
Ben Meiselas ist einer der Hosts von «Meidas Touch» bild: Screenshot Youtube

«Meidas Touch» – der linke US-Podcast, der (manchmal) an Joe Rogans Thron rüttelt

Lange Zeit dominierten konservative Podcasts in den USA. Trumps zweite Amtszeit spült nun auch liberale Inhalte nach oben.
11.11.2025, 20:0111.11.2025, 20:01
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Als die Experten nach dem Wahlsieg von Donald Trump vor einem Jahr die Gründe dafür aufzählten, fehlte eine Erwähnung selten: Podcasts.

Trumps jüngster Sohn Baron hatte seinem Vater zu einer Podcasttour geraten. Und dieser besuchte sie alle: Lex Friedman, Theo Von, Logan Paul, Andrew Schulz, Wrestler Mark «The Undertaker» Calaway. Zur Speerspitze der amerikanischen Intellektuellen gehören davon nur wenige. Dafür aber sind sie Könige in Sachen Reichweite.

Einer überstrahlt sie jedoch alle: Joe Rogan. Trumps Auftritt beim Kahlkopf brachte ihm in den ersten drei Tagen ein Publikum von 40 Millionen – und das nur auf YouTube. Auf Spotify (das keine Zahlen herausrückt) dürften noch viele weitere Millionen hinzugekommen sein.

Donald Trump Joe Rogan
Joe Rogan sprach während des Wahlkampfs 2024 über zwei Stunden mit Donald Trump – bis heute haben alleine auf YouTube 60 Millionen Menschen zugehört.Bild: youtube

Der Erfolg von Trumps Podcast-Tour blieb auch Harris' Team nicht verborgen. Doch ausser «Call her daddy», dem beliebtesten Podcast bei US-Hörerinnen, waren ihre GastgeberInnen weit weniger illuster. Kein Wunder. Die US-Podcastszene wurde lange Zeit von konservativen Kräften dominiert. Diese profitierten davon, dass sie im Dunstkreis der Mano-Sphere mit Vorreitern wie Andrew Tate, Adin Ross und Jordan Peterson ein bereits mariniertes Publikum abschöpfen konnten. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums herrschte zwar kein Podcast-Vacuum. Die HörerInnenzahlen waren im Vergleich aber verschwindend klein.

Dann kam «Meidas Touch».

Mit seiner explizit klaren Anti-Trump-Haltung gewann das Format nach Trumps zweiter Inauguration explosionsartig Hörer. Die 15-minütigen Episoden waren so beliebt, dass «Meidas Touch» im Februar sowohl auf Spotify als auch bei Apple Quotenking Rogan vom Thron stürzte. Ein zuvor undenkbares Kunststück, das im Verlauf des Jahres noch während weiterer Wochen und auf anderen Plattformen gelang. Aktuell belegt «Meidas Touch» auf YouTube hinter Rogan und Tucker Carlson den dritten Platz aller Podcaster. Mit Brian Tyler Cohen folgt der nächste dezidiert liberal ausgerichtete Kanalhost erst auf Platz elf.

Gegründet wurde «Meidas Touch» zu Beginn der Pandemie 2020 von den drei Brüdern Brett, Ben and Jordan Meiselas als sogenanntes Super PAC. Ein Super PAC (Super Political Action Committee) ist ein politisches Vehikel, das unlimitiert Spenden entgegennehmen kann, dafür aber strenge Regeln einhalten muss. Einem Super PAC ist es beispielsweise nicht erlaubt, Gelder direkt an einen Kandidaten oder eine Partei weiterzuleiten oder sich mit ihnen zu koordinieren. Ausserdem muss das Geld für politische Werbung und Kampagnen eingesetzt werden. Dabei bewiesen die Meiselas-Brothers viel Talent.

Bild
bild: Screenshot x

Kaum gegründet, schufen die Männer aus New Jersey mit einem Foto von Trumps ausladendem Hintern und dem Hashtag #DiaperDon einen viralen Hit, der sich über Wochen primär auf Elon Musks X hielt. Auch watson.ch berichtete. Später folgten erfolgreiche Videos mit den Titeln «Creepy Trump», «Bye Ivanka», und «Bye Don Jr: Love Me, Daddy».

Damit wäre auch der Stil von «Meidas Touch» geklärt. Dem Präsidenten wird die eigene Medizin verabreicht. Trumps «Unfähigkeit» und die «Scheinheiligkeit der Republikaner» werden in Dauerschlaufe thematisiert aufs Korn genommen, garniert mit Häme, Hohn und Spott. Die Bundesbehörde ICE wird «Gestapo» genannt. Das bisweilen fast hyänenhafte Gelächter der Moderatoren ist denn auch nicht immer leicht bekömmlich.

«Meidas Touch» als pubertäres Gegröle abzutun, wäre indes unfair. Die drei wissen sehr genau, was sie tun: Ben ist Anwalt und vertritt Ex-NFL-Superstar Colin Kaepernick, der durch sein Niederknien während der Nationalhymne vor den Spielen eine enorme Kontroverse in den USA auslöste. Videomann Brett gewann einen Emmy und arbeitete für die Ellen-de-Generes-Show. Jordan ist Marketingfachmann.

epa08095875 PICTURES OF THE DECADE ..San Francisco 49ers back-up quarterback Colin Kaepernick (C), San Francisco 49ers outside linebacker Eli Harold (L), and San Francisco 49ers free safety Eric Reid ...
Ein Bild, das um die Welt ging: Kaepernick kniet während der Nationalhymne. Bild: EPA

2023 benannten sie das Super PAC in «Democracy Defense Action» um. Unter dem Namen «Meidas Touch» agiert nun ein Medienunternehmen mit verschiedenen Produkten. Als Chefredaktor amtet der ehemalige Republikaner Ron Filipkowski. Der ehemalige Strafverteidiger kennt sich bestens mit dem US-Recht aus und wird auch immer wieder als Experte zurate gezogen. Neben Filipkowski hat ein weiterer Ex-Konservativer eine tragende Rolle: Ex-Trump-Anwalt Michael Cohen steuert den Podcast «Mea Culpa» bei.

Im Fahrwasser von «Meidas Trouch» gelang es weiteren liberalen Podcasts wie «TrueAnon», «Know Your Enemy», «Chapo Trap House» oder «Pod saves America» ein (noch) breiteres Publikum zu finden. Letzterer, von ehemaligen Obama-Mitarbeitern gegründet, existiert bereits seit 2017. Im dritten Quartal 2025 klassierte sich «Pod saves America» (16) in den vielbeachteten edison Charts nur noch zwei Plätze hinter «Meidas Touch» (14). Es tut sich was, in den Ohren der Amerikaner. Und langsam finden auch nicht ganz so dröhnende Lautsprecher Gehör.

Monate nach Eröffnung – Brücke in China kollabiert

Video: watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
1 / 48
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
Am 8. Oktober 1997 wird Marco Odermatt in Stans NW geboren. Zwei Jahre und zwei Monate später steht Klein-Marco erstmals auf Skiern.
quelle: marco odermatt / marco odermatt
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Was war dein erstes Investment und war es erfolgreich?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
Kaliforniens Gouverneur: «Trump ist nur vorübergehend» ++ Shutdown vor dem Ende
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Der Bund setzt trotz Bedenken auf Microsoft 365 – und sticht in ein Wespennest
Meistkommentiert
1
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
2
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
3
Schweizer Unternehmer beschenkten Trump reich – doch der hat neue Forderungen
4
Rolex für mehrere Zehntausend Franken auf Bild aufgetaucht: Trump wird reich beschenkt
5
Wegen SBB-Entscheid gegen Stadler: Spuhler prüft rechtliche Schritte
Meistgeteilt
1
Ukrainischer Rückzug aus Dörfern im Süden ++ Russland blockiert SIM-Karten
2
Syriens Präsident al-Scharaa schliesst Annäherung an Israel vorerst aus
3
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
4
Liverpool rutscht tiefer in die Krise – die Luft für Wirtz und Slot wird dünner
5
Schweizerinnen gewinnen an der Schiess-WM Silber +++ Alcaraz gewinnt auch gegen Fritz
Mann flog ohne Lizenz Airbus-Linienmaschinen – mindestens ein Jahr lang
Mindestens ein Jahr arbeitete ein Mann als Pilot – obwohl ihm die nötigen Qualifikationen fehlten. Er soll sie kurzerhand gefälscht haben.
Er soll in ganz Europa unterwegs gewesen sein: Wie das auf Flugverkehr spezialisierte Nachrichtenportal «Aero Telegraph» berichtet, flog ein Mann monatelang als Flugkapitän unzählige Passagiere – ohne über die nötige Lizenz zu verfügen.
Zur Story