Schüsse bei US-Stadtfest in Utah – Drei Tote, auch ein Baby stirbt

In den USA gehört Schusswaffengewalt zum Alltag. Erst am Wochenende war im benachbarten Salt Lake City ein Mensch bei Protesten gegen US-Präsident Donald Trump angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Polizeiangaben zufolge erlag er später seinen Verletzungen. Pistolen und Waffen grösserer Kaliber sind leicht zugänglich und millionenfach im Umlauf. Besonders folgenschwere Angriffe entfachen immer wieder Debatten über eine Verschärfung des Waffenrechts. (nib/sda/dpa)

Das Baby und die Frau, die den Schüssen zum Opfer fielen, seien unbeteiligt gewesen. Medienberichten zufolge bestand zwischen ihnen keine Beziehung. Der getötete Teenager gehörte laut ersten Ermittlungen zu einer der beiden Gruppen. Zwei weitere Jugendliche, ein 15-jähriger Junge und ein 17-jähriges Mädchen, seien bei dem Vorfall durch Schüsse am Arm verletzt worden. Weitere Details zum Ablauf und Motiv waren zunächst unklar. Die Ermittlung dauerte an. Bei dem jährlich stattfindenden Fest wird nach Angaben der Organisatoren die Gründung der Stadt und ihre kulturelle Vielfalt gefeiert.

«No Kings»: Millionen US-Amerikaner protestieren im ganzen Land

Bei der bisher grössten Protestwelle gegen die Politik von Präsident Donald Trump sind Menschen quer durch die USA auf die Strasse gegangen.

Die Veranstalter sprachen von mehr als fünf Millionen Teilnehmern in über 2100 Städten am Tag von Trumps Militärparade in Washington. Die Demonstrationen liefen am Samstag unter dem Motto «No Kings» (Keine Könige).