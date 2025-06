Passagiere überleben Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat Tennessee

Online verbreitete Fotos zeigten ein im Gras liegendes Flugzeug mit offenbar abgebrochener Tragfläche und beschädigtem Heck. Dahinter waren Polizeifahrzeuge mit angeschaltetem Blaulicht zu sehen. Stadtverwaltungssprecher Russell erklärte, bei dem Absturz seien weder an dem Flughafen noch an anderen Bauten Schäden entstanden. (hkl/sda/afp)

Laut US-Flugaufsichtsbehörde FAA war die zweimotorige Maschine vom Typ De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter am Sonntag kurz nach dem Start vom Regionalflughafen von Tullahoma abgestürzt. An Bord befanden sich demnach 20 Passagiere und Besatzungsmitglieder. Lokalmedien zufolge wurde die Maschine für Fallschirmsprung-Übungen eingesetzt.

Wegen schwerer Verletzungen seien drei Insassen per Hubschrauber und ein weiterer Verletzter per Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden. Mehrere Leichtverletzte seien am Absturzort behandelt worden.

WorldPride Parade in Washington: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Der US-Präsident schürt Hass gegen die LGBTQ-Community. In Washington zeigt die WorldPride Parade Solidarität – trotz weltweiter Angst und Unsicherheit.

Ob Donald Trump zuletzt in den Strassen Washington unterwegs war, ist nicht bekannt, und wenn, dürfte ihm der Anblick nicht gefallen haben: Seit Wochen ist das Zentrum der US-Hauptstadt in Regenbogenfarben gekleidet. Fahnen, Wimpel, Laternen, an diesem Samstag hängen sie sogar in den Fenstern des altehrwürdigen Hotel Washington gegenüber dem Weissen Haus.