Felsstürze beschleunigen loses Gestein in Brienz GR massiv

Das kantonale Tiefbauamt und die Rhätische Bahn (RhB) begannen folglich am Montagvormittag, auf den Kantonsstrassen und der Bahnlinie unterhalb des Dorfes Ampelanlagen in Betrieb zu nehmen. Sollte sich das Material lösen, werden damit sofort die Strassen von Tiefencastel nach Surava und auf die Lenzerheide, sowie die Albulalinie der RhB gesperrt.

An sich seien solche Felsstürze in diesem Gebiet nicht aussergewöhnlich. Doch dieses Mal verdoppelte sich nach deren Abgang die Geschwindigkeit des absturzgefährdeten Materials auf 46 Zentimeter pro Tag.

Falls das absturzgefährdete Material um Umfang von 1,2 Millionen Kubikmeter nun endgültig abrutsche, könnte es wegen des nassen Untergrunds weiter vordringen als bisher angenommen, schrieb die zuständige Gemeinde Albula am Montagmittag. Das ganze Bergdorf könnte also verschüttet werden.

Aufgrund von Niederschlägen haben sich am Sonntagabend in Brienz GR mehrere Felsstürze ereignet. Rund zehntausend Kubikmeter Gestein fielen dabei auf das absturzgefährdete Material oberhalb des Bündner Bergdorfs. Dieses beschleunigte sich darum massiv.

Ein Milliardärs-Trio gegen die EU – ihre Bewegung wächst und wächst

Kompass Europa wächst auf die Grösse einer kleinen Partei. Schon bald werden die Europa-Gegner ihre Initiative einreichen – es ist nur ein Zwischenziel in der grossen Mobilisierung.

«Wir sind halt ein kleines Unternehmen», sagt Marcel Schuler fast schon entschuldigend am Telefon, «da bringe ich die Unterschriften noch selbst auf die Post.» 3500 sind an diesem Tag für die Kompass-Initiative zusammengekommen. Diese will die neuen bilateralen Verträge mit der EU dem Ständemehr unterstellen. Es wäre ein grosser Stolperstein auf dem Weg der Annäherung der Schweiz an Europa.