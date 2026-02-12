Katie Holmes verabschiedet sich von James Van Der Beek. Bild: Evan Agostini/Invision/AP/Invision

Mit diesem Brief verabschiedet sich Katie Holmes von James Van Der Beek

Mit einem handgeschriebenen Brief hat US-Schauspielerin Katie Holmes Abschied von ihrem früheren «Dawson's Creek»-Kollegen James Van Der Beek genommen.

«Danke. Den Raum mit deiner Vorstellungskraft zu teilen, ist heilig», schrieb die 47-Jährige in dem Brief, den sie auf Instagram teilte. Sie formuliere ihre Worte mit schwerem Herzen, es sei viel zu verarbeiten, erklärte sie dazu. «Ich bin so dankbar, einen Teil von James' Reise geteilt zu haben. Er wird geliebt.»

Holmes und Van Der Beek spielten Ende der 1990er-Jahre in der Kultserie «Dawson’s Creek» mit, die das Leben von Teenagern in der fiktiven US-Stadt Capeside erzählte. Van Der Beek verkörperte den filmbegeisterten Schüler Dawson Leery, Holmes seine beste Freundin und spätere On-Off-Partnerin Joey Potter. Zur Besetzung gehörten auch Michelle Williams und Joshua Jackson. Die Serie lief von 1998 bis 2003 über sechs Staffeln.

James Van Der Beek (hinten links) und Katie Holmes (vorne) mit dem Cast von «Dawson's Creek». Bild: Getty Images North America

Van Der Beek starb im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs. Er hinterlässt sechs Kinder. Holmes erinnerte in ihrem Brief an gemeinsame Jugendjahre, an Gespräche über das Leben und Musik von James Taylor («You've Got A Friend»). «Mut. Mitgefühl. Selbstlosigkeit. Stärke», sind Worte, mit denen Holmes ihren früheren Kollegen beschreibt. Er habe das Leben als Kunstform verstanden – «die Reise eines Helden». (sda/dpa)