Explosion in amerikanischer Verpackungsfabrik – mehrere Tote

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Die Explosion ereignete sich am Dienstagmorgen (Ortszeit). Bild: sc/x.com

Bei einer Explosion auf dem Gelände einer Verpackungsfirma im Nordwesten der USA sind nach Behördenangaben Menschen ums Leben gekommen. Die örtliche Feuerwehr in dem US-Bundesstaat Washington teilte auf Facebook in einem gemeinsamen Statement mit der Firma und den örtlichen Behörden mit, es gebe Tote und Verletzte. Eine genaue Anzahl wurde nicht genannt. Das genaue Ausmass des Vorfalls ist ebenfalls noch unklar.

Einsatzkräfte seien am Dienstagmorgen (Ortszeit) zu der Firma in der Kleinstadt Longview gefahren, nachdem dort ein Tank explodiert sei, hiess es weiter von der Feuerwehr. Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung in der Umgebung gehe derzeit nicht aus. Die Firma stellt Kartons für Flüssigkeiten her. (sda/dpa)

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