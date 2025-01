Was über den Attentäter von New Orleans bekannt ist – und welche Fake News kursierten

Ein Mann tötete in New Orleans mindestens 15 Menschen und verletzte Dutzende. Nun identifizierten die Behörden den mutmasslichen Täter: Es handelt sich um einen Makler aus Texas.

Christoph Cöln / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

42 Jahre alt und Immobilienmakler aus Texas

Der mutmassliche Attentäter von New Orleans, der vom FBI als der 42-jährige US-Bürger Shamsud-Din Jabbar identifiziert wurde, stammte aus Texas und war dort offenbar als Immobilienmakler tätig. Jabbar war in der Neujahrsnacht mit seinem Pick-up im French Quarter mit hohem Tempo in eine feiernde Menschenmenge gerast. In seinem Wagen fanden die Ermittler eine Flagge der Dschihadistenmiliz «Islamischer Staat» (IS).

Shamsud-Din Jabbar hat in New Orleans mutmasslich mindestens 15 Menschen getötet. Bild: x

Bei dem mutmasslichen Terroranschlag wurden mindestens 15 Menschen getötet, zahlreiche weitere wurden schwer verletzt. Das berichten mehrere US-Medien unter Verweis auf eine Mitteilung des Gerichtsmediziners der Stadt, Dwight McKenna.

In den USA geboren und aufgewachsen

Bei einem Schusswechsel mit der Polizei wurde Jabbar tödlich getroffen. In seinem Wagen, einem Ford Pick-up, fanden die Ermittler zwei selbst gebastelte Sprengsätze.

Früher war Jabbar Soldat der US-Armee, in der er zehn Jahre lang als IT-Spezialist diente. In einem vor vier Jahren auf YouTube veröffentlichten Video, in dem er seine Maklerdienste anbot, rühmte sich Jabbar selbst als «harter Verhandlungspartner». «Ich möchte nur ein wenig über mich erzählen», beginnt er das Video.

«Ich bin in Beaumont, Texas, geboren und aufgewachsen und lebe jetzt in Houston. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht, mit Ausnahme von Reisen mit dem Militär, wo ich 10 Jahre lang als Personalspezialist tätig war.»

Aus von der «New York Times» (NYT) veröffentlichten Strafregistern geht hervor, dass er zweimal wegen Delikten angeklagt wurde: 2002 wegen Diebstahls und 2005 wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein. Der Zeitung zufolge war Jabbar zweimal verheiratet, wobei seine zweite Ehe im Jahr 2022 geschieden wurde.

Army-Veteran und ehrenhaft entlassen

Im Scheidungsverfahren schilderte er dem Anwalt seiner Frau in einer E-Mail seine finanziellen Probleme. «Ich kann mir die Raten für das Haus nicht leisten», schrieb er laut NYT. Seine Immobilienfirma habe im Jahr zuvor mehr als 28'000 Dollar Verlust gemacht. Auch habe er wegen der Anwaltskosten tausende Dollar an Kreditkartenschulden.

Die Zeitung «Atlanta Journal-Constitution» berichtete, J. habe einen Abschluss an der Georgia State University erworben. In dem YouTube-Video aus dem Jahr 2020, das später aber von der Plattform gelöscht wurde, gab Jabbar zudem an, ein Jahrzehnt lang beim US-Militär als IT-Spezialist gedient zu haben. Durch diese Erfahrung habe er ein Verständnis für guten Service entwickelt und dafür, auf alles zu achten, «um sicherzustellen, dass alles reibungslos abläuft».

Die US-Bundespolizei bestätigte in ihrer Pressekonferenz nach der tödlichen Auto-Attacke, dass Jabbar US-Soldat war und offenbar ehrenhaft entlassen wurde.

Zwei Töchter und «seltsames» Verhalten in letzter Zeit

Die «New York Times» berichtet, dass Jabbar zwei Töchter im Alter von 15 und 20 Jahren hat. Diese seien durch den Vorfall schwer traumatisiert, wie die Zeitung unter Berufung auf Jabbar Ex-Frau schreibt. Weiter heisst es, dass sich der mutmassliche Attentäter in den vergangenen Monaten seltsam verhalten habe. Sein Auftreten sei so besorgniserregend gewesen, dass seine Ex-Frau ihren Töchtern den Umgang mit dem Vater untersagte.

Die Ermittlungsbehörden prüfen derzeit noch, ob Jabbar allein gehandelt hat oder ob er möglicherweise Unterstützung von Komplizen erfahren habe.

Rechtspopulisten verbreiteten Fake News

Kurz nach dem Attentat verbreitete sich in den sozialen Medien das Gerücht, beim Attentäter handle es sich um einen Einwanderer. Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene behauptete auf X, dass Jabbar zwei Tage vor dem Angriff über die US-Grenze kam. Die Grenze müsse sofort geschlossen werden. Auch der wegen seiner Lügen verurteilte Verschwörungstheoretiker Alex Jones verbreitete die Darstellung.

Bild: x

Auch Donald Trump deutete in einer ersten Stellungnahme an, dass es sich um einen Ausländer gehandelt habe. Sogar Fox News verbreitete die Theorie vorschnell. Nachdem mehr Informationen bekannt waren, stellte Fox-Reporterin Aishah Hasnie die Behauptung teilweise richtig: Der Truck sei vor zwei Tagen über die US-Grenze gekommen, ob der Attentäter sich darin befand, sei nicht bekannt. Diese Information wurde bisher nicht offiziell bestätigt.

(t-online/con/afp)

Verwendete Quellen: