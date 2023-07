USA werfen Iran versuchte Festsetzung zweier Öltanker vor

In der Vergangenheit gab es immer wieder Zwischenfälle mit Tankern im Golf von Oman oder im Persischen Golf. Insbesondere die Strasse von Hormus, eine etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und Oman, gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. Anfang Mai hatten Irans Revolutionsgarden einen Öltanker in der Strasse von Hormus festgesetzt. Seit 2021 habe der Iran nahezu 20 Handelsschiffe unter internationaler Flagge schikaniert, teilte die US-Marine am Mittwoch mit. (sda/dpa)

Die Niederlande planen ein Verbot von Handys im Klassenraum, es sei denn, Smartphones werden im Unterricht benötigt. Eine entsprechende Regelung hat Bildungsminister Robbert Dijkgraaf dem Parlament am Dienstag in Den Haag vorgestellt. Das Handyverbot soll ab kommendem Jahr greifen, bis Oktober sollen Schulen dazu individuelle Regeln aufstellen. Gerade wenn Schüler während des Unterrichts in sozialen Medien unterwegs seien oder andere Apps bedienten, lenke sie dies vom Unterrichtsstoff ab. Das störe die soziale Interaktion in der Klasse, hiess es zur Begründung.