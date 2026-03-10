klar
DE | FR
burger
International
USA

USA wollen UN-Erklärung zu Frauenrechten stoppen – doch scheitern klar

USA wollen UN-Erklärung zu Frauenrechten stoppen – doch scheitern klar

Bei den Vereinten Nationen sind die USA mit dem Versuch gescheitert, eine gemeinsame Erklärung zu Frauenrechten zu stoppen.
10.03.2026, 04:2910.03.2026, 04:29

Letztlich votierten 37 der 44 abstimmenden Staaten in der UN-Frauenrechtskommission für einen als Kompromiss ausgehandelten Text – nur die Vereinigten Staaten stimmten dagegen, sechs Staaten enthielten sich.

FILE - The symbol of the United Nations is displayed outside the Secretariat Building, Feb. 28, 2022, at United Nations Headquarters. (AP Photo/John Minchillo, File) UN Women Online Violence
Aktuell findet die 70. Sitzung der UN-Frauenrechtskommission in New York statt. (Symbolbild)Bild: keystone

Die deutsche Frauenministerin Karin Prien (CDU) unterstützte die gemeinsame Erklärung, in der es um die Sicherung von Frauenrechten durch die Justiz und den Abbau diskriminierender Gesetze geht. «Ich bedaure, dass nicht mehr alle unsere kollektiven Verpflichtungen teilen, die wir 1995 in Peking vereinbart haben», sagte Prien.

«Aber zum Glück tut dies die grosse Mehrheit immer noch. Das wiederum ist ein ermutigendes Zeichen.»

Der US-Vertreter hatte zuvor Einwände erhoben, weil der Entwurf «missverständliche Sprache zur Förderung von Gender-Ideologie» enthalte. Zudem seien dort zu vage Verpflichtungen zu sexueller und reproduktiver Gesundheit enthalten sowie Passagen, die aus Sicht der USA auf Zensur hinauslaufen könnten. Gemeint waren mögliche Massnahmen gegen Hassrede.

Die USA versuchten zunächst, eine Annahme des Texts zu verhindern oder zu verzögern. Als dies keine Zustimmung fand, formulierte der US-Vertreter Änderungsvorschläge. Die Mehrheit in der Kommission lehnte es jedoch ab, den in wochenlangen Verhandlungen vereinbarten Text noch einmal aufzuschnüren.

Dass überhaupt abgestimmt werden musste, war ein Novum in der 80-jährigen Geschichte der Kommission. In der Regel werden solche Erklärungen im Konsens per Akklamation angenommen, auch wenn einzelne Staaten nicht mit jeder Passage zu 100 Prozent übereinstimmen. Diesmal gelang dies nicht. (sda/dpa/con)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trump erklärt Iran-Krieg für so gut wie beendet – und telefoniert mit Putin
US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben über die Kriege im Iran und der Ukraine gesprochen. Zudem glaubt Trump, dass der Krieg im Iran bald beendet sei.
Putin habe Überlegungen für eine baldige politisch-diplomatische Lösung für den Iran-Krieg geäussert unter Berücksichtigung der Kontakte zu den Führungen der Golfstaaten, dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian und weiterer Staaten, hiess es von russischer Seite. Trump sagte wenig später über das Telefonat, Putin wolle im Krieg mit dem Iran hilfreich sein. «Ich sagte, du könntest noch hilfreicher sein, wenn du die Ukraine in Ordnung bringst.»
Zur Story