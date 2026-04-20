bedeckt16°
DE | FR
burger
International
USA

Philippinen und USA starten Militärübung im Südchinesischen Meer

epa12901651 United States Lieutenant General Christian Wortman delivers a speech during opening ceremonies of the Philippines-US Exercise Balikatan (Shoulder to Shoulder) held at a military camp in Qu ...
Gleich sieben Länder beteiligen sich an der Militärübung «Balikatan» (Schulter-an-Schulter). Bild: keystone

Philippinen und USA starten Militärübung im Südchinesischen Meer

20.04.2026, 14:1620.04.2026, 14:16

Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen im Südchinesischen Meer haben die Philippinen und die USA eines der grössten gemeinsamen Militärmanöver ihrer Geschichte gestartet. An den 19-tägigen Übungen «Balikatan» beteiligen sich mehr als 17'000 Soldaten aus sieben Ländern, die zu Land, zu Wasser und in der Luft trainieren.

Geplant sind bis zum 8. Mai unter anderem scharfe Schiessübungen, ein simulierter Angriff auf See sowie koordinierte Luftmanöver. Unter anderem nehmen daran auch Streitkräfte aus Japan, Kanada, Australien, Neuseeland und Frankreich teil.

Japan nimmt erstmals aktiv teil

Erstmals ist Japan aktiv dabei: In der Vergangenheit war die Beteiligung auf humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz beschränkt. Nun sollen japanische Einheiten unter anderem bei einer simulierten maritimen Angriffsübung eine ausgemusterte Schiffseinheit mit Raketen beschiessen, wie ein Sprecher des philippinischen Militärs sagte.

Die USA bezeichneten das Manöver als «eindrucksvollen Beweis» für ihr Bündnis mit den Philippinen. Ein US-General erklärte, die Übungen – die bereits seit 1991 stattfinden – dienten dazu, «unter Einsatz modernster Systeme» gemeinsame Fähigkeiten zu stärken und die Einsatzbereitschaft zu erhöhen.

epa12192155 Chinese Ministry of Foreign Affairs spokesperson Guo Jiakun participates in a press conference in Beijing, China, 23 June 2025. Guo addressed the US? recent involvement in the conflict in ...
Aussenamtssprecher Guo Jiakun äussert Chinas Unmut über die Militärübung in der eigens definierten Einflusssphäre.Bild: keystone

Bedrohung durch China

Die Manöver finden in verschiedenen Provinzen der nördlichen Insel Luzon statt, die teilweise nahe Taiwan und teilweise nahe umstrittener Gebiete im Südchinesischen Meer liegen. China betrachtet das unabhängig regierte Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Auch kommt es regelmässig zu Zwischenfällen im Südchinesischen Meer. Peking beansprucht die rohstoffreiche Region grösstenteils für sich und widerspricht damit dem Urteil eines Schiedsgerichts in der Sache.

China erklärte, was der Asien-Pazifik-Raum am wenigsten brauche, sei die Einmischung äusserer Kräfte, die Spaltung und Konfrontation verursachten. Militärische Sicherheitskooperationen dürften Frieden und Stabilität in der Region nicht stören oder die Interessen Dritter verletzen, sagte Aussenamtssprecher Guo Jiakun. «Wir möchten die betroffenen Staaten daran erinnern, dass sich bei Sicherheitsfragen blind in gegenseitige Verflechtung zu binden, nur dazu führt, sich die Finger zu verbrennen und ins Auge zu gehen», sagte er. (nil/sda/dpa)

Das könnte dich auch noch interessieren:

Trump überrascht: Die Welt schlägt ihn mit seiner eigenen Waffe
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Pressefotos 2026 (Asien-Pazifik und Ozeanien)
1 / 9
Die besten Pressefotos 2026 (Asien-Pazifik und Ozeanien)

«Bondi Beach Terror Attack» von Edwina Pickles, The Sydney Morning Herald
Ein sichtlich erschütterter Polizist beugt sich über die Leichen von Boris und Sofia Gurman. Die Gurmans, die nur noch wenige Wochen von ihrem 35. Hochzeitstag entfernt waren, kamen bei dem Terroranschlag am Bondi Beach in Sydney, Australien, ums Leben, als sie versuchten, einen der Schützen zu entwaffnen.

 ... Mehr lesen
quelle: edwina pickles/world press photo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tausende Menschen von Grossbrand in Malaysia betroffen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Volk sagt klar Ja zu Olympia-Bewerbung in deutschem Bundesland
Die Olympia-Macher im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen haben bei einer Abstimmung über eine Bewerbung für Sommerspiele eine klare Mehrheit erzielt.
In 16 der 17 Städte stimmten laut Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) rund zwei Drittel für eine Kandidatur der Region «KölnRheinRuhr» für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044.
Zur Story