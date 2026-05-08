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Katar schenkt Donald Trump Flugzeug im Wert von 400 Millionen Dollar

Stein des Anstosses: Die von Katar geschenkte Boeing 747 wartet auf dem Flugplatz von Palm Beach in Florida auf ihren Umbau.
Donald Trump erhält von Katar ein 400 Millionen Dollar teures Flugzeug geschenkt.Bild: AFP

Allen Korruptionsvorwürfen zum Trotz: Trumps Katar-Flugzeug wird vor 4. Juli geliefert

08.05.2026, 07:5308.05.2026, 07:53

Trotz Korruptionsvorwürfen soll ein Jumbojet aus Katar nach Worten von US-Präsident Donald Trump pünktlich zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten als Regierungsflieger bereitstehen. Trump bejahte die Frage einer Journalistin, ob er die Maschine bis zum 4. Juli – dem Unabhängigkeitstag der USA – erwarte. Im Mai 2025 hatte Trump trotz scharfer Kritik das wertvolle Flugzeug als Geschenk des Golfemirats Katar angenommen und damit eine Debatte um mögliche Korruption entfacht.

Früheren Berichten zufolge hat die Maschine vom Typ Boeing 747 einen Wert von etwa 400 Millionen US-Dollar (340 Mio Euro). Das aussergewöhnliche Präsent eines ausländischen Partners wirft rechtliche und ethische Fragen auf. Demokraten sprachen von «blanker Korruption» und drohten mit Protestaktionen im US-Parlament.

Trump hingegen verteidigte das Geschenk des Golfstaates vehement. Über mehrere Tage argumentierte er, es wäre unsinnig und gar «dumm», ein solches Angebot für ein «kostenloses, sehr teures Flugzeug» auszuschlagen – schliesslich spare der amerikanische Steuerzahler damit Geld.

Auch Katars Regierung wies Kritik zurück. Es handele sich um ein «ganz einfaches Geschäft von Regierung zu Regierung», sagte Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dem Sender CNN. Es sei eine normale «Transaktion». Die vielen Diskussionen um das Thema verstehe er nicht. (leo/sda/dpa)

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